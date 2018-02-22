Почувствуй себя сомелье. Девять ресторанов мира с первоклассной винной картой

Авторитетный американский журнал о культуре потребления вина Wine Spectator назвал девять ресторанов мира с превосходным выбором вина.

Wine Spectator специализируется на новостях из винной индустрии, статьях, обзорах винных баров и ресторанов, дегустационных заметках. Ежегодно издание публикует рейтинг лучших вин.

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Критики Wine Spectator оценивают эксклюзивность, качество, вкус вина, а также сочетание винной карты с меню ресторана. Недавно эксперты издания представили список из девяти ресторанов мира с первоклассным ассортиментом вина. Предлагаем узнать о них детальнее.

The American Hotel, Нью-Йорк, США

Винная карта: 2 тыс. видов вина

Запас ресторана: 20 тыс. бутылок

Сильные стороны: В ассортименте ресторана хорошее французское, калифорнийское и итальянское вино, а также напитки от лучших местных виноделов.

Кухня: Шеф-повар ресторана бутик-отеля The American Hotel Джонатан Паркер предлагает блюда "с фермы-на-стол", например, Лонг-Айлендскую утку, которую советуют заказывать с бутылкой вина Pommard.

© The American Hotel

PM & Vanner, Векше, Швеция

Винная карта: 4,5 тыс. видов вина

Запас ресторана: 14,5 тыс. бутылок

Сильные стороны: В ассортименте ресторана представлены вина из Бордо, Бургундии, Италии и Испании. Кроме того, соучредитель заведения Пер Бенгтссон и главный сомелье Рубен Санз Рамиро являются большими поклонниками австрийских вин.

Кухня: Норвежский шеф-повар Андерс Лауринг расширяет классическую скандинавскую кухню, подавая блюда с ультрасовременными презентациями и разнообразными ингредиентами, собранными из близлежащих лесов, озер и лугов.

© PM & Vänner Hotel/Facebook

Jorg Muller, Нью-Йорк, США

Винная карта: 1,7 тыс. видов вина

Запас ресторана: 32 тыс. бутылок

Сильные стороны: Здесь можно заказать вино из самых разных регионов, включая Бордо, Бургундию, Германию, Шампань, Италию и долину Роны. Также в ресторане отличный выбор портвейна.

Кухня: Шеф-повар Йорк Мюллер предлагает меню в рустикальном стиле, готовит отменную рыбу и баранину, а также подает блюда, приготовленные на основе вина: карпаччо из говядины с соусом из хереса и лайма, жарену. камбалу в соусе из Рислинга и телятину с горчицей с шампанским.

© Jorg Muller

Berghotel Tulbingerkogel, Вена, Австрия

Винная карта: 1,5 тыс. видов вина

Запас ресторана: 24 тыс. бутылок

Сильные стороны: Представлен широкий выбор австрийских вин, а также вина из Бордо и Италии.

Кухня: Шеф-повар Джордж Блюэль предлагает отменные блюда региональной кухни и советует лучшие сочетания этих блюд с вином. Например, гребешки и тыкву шеф предлагает попробовать с вином F.X Pichler Riesling Smaragd Trocken Wachau Loibner Beg 2003, а дикую утку – с вином La Morandina Castiglione Tinella Barbaresco Bricco Spessa 2003.

© Berghotel Tulbingerkogel

Hotel Waldhaus, Санкт-Мориц, Швейцария

Винная карта: 1150 видов вина

Запас ресторана: 21 тыс. бутылок

Сильные стороны: Ресторан предлагает 42-страничный список вин из более 20 стран, преимущественно из французских регионов. Также винная карта богата винами из Швейцарии и Тосканы.

Кухня: Шеф-повар ресторана Ганс Бунди предлагает блюда в стиле стейк-хауса, вдохновленніе швейцарской кухней. Здесь, например, подают говядину с тартаром из лосося, стейк Шатобриан с соусом беарнез и телятину по-цюрихски с грибным соусом.

© Hotel Waldhaus

Muru, Хельсинки, Финляндия

Винная карта: 410 видов вина

Запас ресторана: 2965 бутылок

Сильные стороны: Винная карта сфокусирована на регионах Старого Света, в частности, Шампани, Бургундии, Бордо и Франции.

Кухня: Владельцы ресторана Самуил Ангелов, Анри Ален и Тимо Линнамяки – давние друзья, которые при создании ресторана черпали вдохновение из французских и итальянских бистро.

© Muru

Statholdergaarden, Осло, Норвегия

Винная карта: 550 видов вина

Запас ресторана: 7,5 тыс. бутылок

Сильные стороны: Вместо того, чтобы заполнить винную карту тысячами вин, директор ресторана Даниэль Несс подошел к этому вопросу избирательно и остановился на 550 видах, но точно стоящих того, чтобы их попробовали. В винной карте ощущается гармония напитков из регионов Старого и Нового Света, представлены лучшие вина Бургундии, Бордо, Италии и Германии.

Кухня: Меню ресторана состоит из 18 классических французских блюд, которые меняются каждые три недели.

© Restaurant Statholdergaarden

Vin.ga, Сеул, Южная Корея

Винная карта: 800 видов вина

Запас ресторана: 6,5 тыс. бутылок

Сильные стороны: Ресторан Vin.ga оправдывает свое название, которое переводится как «дом вина». В трех винных погребах при ресторане хранится вино из регионов Бордо, Бургундии, Калифорнии, Италии и Роны. Кроме того, винная карта включает в себя несколько редких, винтажных вин, в частности, Шато Кос Лабори (Chateau Cos Labory) 1964 года.

Кухня: Шеф-повар Аллен Сух создает декадентские блюда под влиянием французской и итальянской кухни. В ресторане, например, можно заказать паппарделле с рагу из утки и рулет из курицы и трюфелей.

© Vin.ga

Vineyards Wine Bar Bistro, Оттава, Канада

Винная карта: 90 видов вина

Запас ресторана: 2,1 тыс. бутылок

Сильные стороны: В ассортименте ресторана прекрасное вино из Франции, Австралии и Канады.

Кухня: Здесь вам предложат морепродукты из разных стран мира: от устриц и крабовых тортов до Джамбалайи и креветок и гребешков в чесночно-травяном масле.

© Vineyards Wine Bar Bistro

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