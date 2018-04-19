Павильон-декантер Захи Хадид и спа-центр с винотерапией. 10 лучших дизайнерских виноделен

Нынешние винодельни – это не просто скучные ряды виноградников и скромный погреб для хранения вина. Многие из них представляют собой произведения архитектурного искусства и сочетание последних дизайнерских трендов.

Издание Robb Report назвало десять самых интересных дизайнерских виноделен.

Bodegas Ysios

Испания, Риоха-Алавеса, 1998−2001

Фото: Bodegas Ysios

Архитектор Сантьяго Калатрава реализовал проект на старых виноградниках Испании. Длинное здание с «волнистой» крышей повторяет соседние Кантабрийские горы, облицовка стен намекает на дерево винных бочек, а по бокам от входа — декоративные каналы.

Marqués de Riscal

Испания, Риоха-Алавеса, 2006

Фото: Marqués de Riscal

Проект канадского архитектора Фрэнка Гери, автора здания Музея Гуггенхайма в Бильбао. В комплекс под названием Город вина вошли роскошный отель, спа-центр с винотерапией, два гастрономических ресторана и конференц-залы с видом на виноградники.

Bodegas López de Heredia Viña Tondonia

Испания, Риоха, 2001−2006

Фото: Bodegas López de Heredia Viña Tondonia

В этом традиционном испанском хозяйстве находится павильон-декантер работы Захи Хадид, спроектированный по случаю 125-летнего юбилея фирмы для гастрономического салона Alimentaria в Барселоне. После события стенд перевезли в Риоху, и теперь продают в нем вино и устраивают дегустации.

Bodegas Portia

Испания, Рибера-дель-Дуэро, 2010

Фото: Bodegas Portia

Для каждого процесса производства вина - брожение в стальных чанах, бочковая выдержка и выдержка в бутылках - здесь построили отдельное крыло. В центральной части размещаются офис, магазин с залом для дегустаций, аудитория и кафе. С застекленной галереи посетители могут заглянуть в цеха и подвалы и понаблюдать за процессом.

Quinta do Portal

Португалия, регион Алту-Доуру, 2011

Фото: Quinta do Portal

Проект Притцкеровского лауреата Алваро Сиза Виейра в сдержанном утилитарном ключе. Здание органично вписано в пейзаж, стены отделаны местным сланцем и пробкой, а кровля поросла зеленью, что помогает поддерживать в помещениях прохладу.

Château Cheval Blanc

Франция, Бордо, 2011

Фото: Château Cheval Blanc

Лауреат Притцкеровской премии Кристиан де Портзампарк втиснул между самых дорогих в мире виноградников сооружение, похожее на фантастический летательный аппарат. На его верхнем этаже - бетонно-стальной цех с дизайнерскими бродильными чанами, на отделанном кирпичом нижнем уровне выдерживается в бочках готовое вино. А на крыше - садик с дорожками для прогулок.

Antinori nel Chianti Classico

Италия, Кьянти, 2011

Фото: Antinori nel Chianti Classico

Снаружи виднеется лишь «верхушка айсберга», а основные помещения прячутся под землей. Дегустации проходят на застекленных платформах, парящих в воздухе над рядами бочек. При винодельне есть музей с архивными материалами и предметами искусства, а также ресторан Rinuccio 1180, названный в честь Ринуччо ди Антиноро, который основал династию виноделов почти восемь с половиной веков назад.

Quixote Winery

США, долина Напа, 1988−2006

Фото: Quixote Winery

Архитектор Фредерик Хундертвассер придумал это сказочное сооружение для винодела Карла Доумани. В винодельне, строительство которой длилось более десяти лет, нет одинаковых элементов, прямых линий и плоскостей. На крыше растут травы, из окон выглядывают деревья, фасад украшен колоннами в мозаиках, а над конторой владельца - золотистый купол в форме луковицы.

Clos Apalta Casa Lapostolle

Чили, долина Кольчагуа, 2006

Фото: Clos Apalta Casa Lapostolle

В футуристическом проекте Роберто Бенавенте деревянные планки на фасаде символизируют 24 месяца, необходимые для изготовления вина. Огромный зал с окном по периметру здания - первый из пяти этажей, остальные прячутся в толще скалы. На нижнем этаже, где вино разливают в бутылки, находится овальный дегустационный зал. Рядом спрятаны коттеджи бутик-отеля, и недавно открылся энологический ресторан.

Devil´s Corner Cellar Door and Lookout

Австралия, восточный берег острова Тасмания, 2015

Фото: Devil´s Corner Cellar Door and Lookout

Виноградники, на которых делаются вина Devil´s Corner, расположены в самом живописном месте острова Тасмания. Поэтому дегустационный центр снабжен отдельной башней со смотровой площадкой, а рядом открыт рыбный ресторанчик и кафе. При строительстве архитекторы студии Cumulus использовали стальные транспортные контейнеры - это сэкономило древесину и обеспечило необычный вид.

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