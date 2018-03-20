Шотландский виски — напиток региональный. В том смысле, что от региона производства во многом зависит его вкус. Если его сделали на юге Шотландии, он будет скорее цветочным и сладким. На островах — соленый и даже с привкусом йода.

Разбираться в регионах производства виски — означает подобрать его под свои точные вкусовые предпочтения и настроение.

Speyside. Сладкая жизнь

Этот регион считают самым “сладким” в Шотландии, и уж точно — самым насыщенным. Спейсайд — это долина реки Спей, и несмотря на свою небольшую площадь, здесь самая высокая плотность винокурен в Шотландии.

Виски Спейсайда отличаются своей сладостью, цветочными тонами и пряностью. Многие винокурни используют воду реки Спей, которая считается второй по протяженности в Шотландии.

Виски Спейсайда отменно подходят для начала увлекательного путешествия в культуру виски.

Что пить в Sam’s Steak House?

· Cardhu

· The Glenlivet

· The Macallan

· Glenfiddich

Lowland. Дамский угодник

Излюбленный дамами регион Лоулэнд специализируется на производстве уточненного и легкого виски. Цветочные ноты, скромная (по меркам виски, конечно) крепость, практически отсутствующий торф во вкусе — такие основные характеристики элегантного Лоулэнда.

Лоулэнд — второй по размеру регион производства виски в Шотландии, ее равнинная часть. Впрочем, винокурен здесь очень мало. И все они любимы дамами, так как производят самый уточненный виски во всей Шотландии.

Что пить в Sam’s Steak House?

· Auchentoshan

Highlands. Бессмертный горец

Шотландское высокогорье (Хайлендс) производит виски, поражающий богатством своего вкуса, многие позиции которого отправят в нокаут неподготовленного гурмана. Это самый большой регион производства виски в Шотландии, при этом здесь живет около 250 000 человек.

Хайлендс — настолько большой регион, что виски, произведенный в разных его частях, кардинально отличается по вкусу. Их объединяет сложный характер, характерный для производителей из высокогорья.

На севере региона доминирует насыщенный виски с акцентированным солодом, на юге отдают предпочтение фруктовым ароматам, а запад делает мощный виски с нотами дыма и торфа.

Что пить в Sam’s Steak House?

· Glenmorangie

· Oban

· Glendronach

· Tullibardine

Islay. Дым шотландского отечества

Айлей — это соль, дым, йод и торф. Этот регион представляет собой одноименный остров, на котором производят виски для любителей моря и ценителей сложных вкусов.

На крошечном острове располагается восемь винокурен, каждую из которых в среде ценителей виски считают великой. А сам остров — чуть ли не меккой шотландского виноделия.

Виски с острова Айлей — это романтика морских приключений, пиратская крепость и дикое сочетание нот — от йода и соли до плотного дыма.

Что пить в Sam’s Steak House?

· Bruichladdich

· Laphroaig

· Ardbeg

· Bowmore

Islands. Много дыма из всего

Айлендс — это разбросанные в море шотландские острова: Арран, Джура, Льюис, Мулл, Оркнейские острова и Скай.

На островах производят преимущественно крепкий и торфяной виски, часто — в его вкусе преобладают водоросли и йод. По своему стилю и мужественности Айлендс схож с регионом Айлей. Что логично — все они острова, находящиеся в море, а значит, производящие мощный мужской виски.

Айлендс — резкий виски не для слабых духом, так сказать.

Что пить в Sam’s Steak House?

· Talisker

· Highland Park

Campbeltown. Возрождение легенды

В 19 веке этот маленький регион на юге Шотландии считали центром производства виски, здесь находилось около 30 винокурен. Виски поставляли в крупные города — Глазго, Лондон и за рубеж. Но экономический кризис начала 20 века уничтожил большинство производств.

На сегодняшний день в Кэмпбелтауне работает три винокурни. Здесь готовят крепкий виски, который приходится по вкусу любителям гастрономической агрессии.

Виски из Кэмпбелтауна плотные, крепкие, не редко с нотами дыма и торфа.

Что пить в Sam’s Steak House?

· Glen Scotia

Новая коллекция односолодовых виски в Sam’s Steak House.