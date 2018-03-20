Откуда пить? Шесть регионов шотландского виски

Шотландский виски — напиток региональный. В том смысле, что от региона производства во многом зависит его вкус. Если его сделали на юге Шотландии, он будет скорее цветочным и сладким. На островах — соленый и даже с привкусом йода.
Разбираться в регионах производства виски — означает подобрать его под свои точные вкусовые предпочтения и настроение.
Speyside. Сладкая жизнь
Этот регион считают самым “сладким” в Шотландии, и уж точно — самым насыщенным. Спейсайд — это долина реки Спей, и несмотря на свою небольшую площадь, здесь самая высокая плотность винокурен в Шотландии.
Виски Спейсайда отличаются своей сладостью, цветочными тонами и пряностью. Многие винокурни используют воду реки Спей, которая считается второй по протяженности в Шотландии.
Виски Спейсайда отменно подходят для начала увлекательного путешествия в культуру виски.
Что пить в Sam’s Steak House?
· Cardhu
· The Glenlivet
· The Macallan
· Glenfiddich
Lowland. Дамский угодник
Излюбленный дамами регион Лоулэнд специализируется на производстве уточненного и легкого виски. Цветочные ноты, скромная (по меркам виски, конечно) крепость, практически отсутствующий торф во вкусе — такие основные характеристики элегантного Лоулэнда.
Лоулэнд — второй по размеру регион производства виски в Шотландии, ее равнинная часть. Впрочем, винокурен здесь очень мало. И все они любимы дамами, так как производят самый уточненный виски во всей Шотландии.
Что пить в Sam’s Steak House?
· Auchentoshan
Highlands. Бессмертный горец
Шотландское высокогорье (Хайлендс) производит виски, поражающий богатством своего вкуса, многие позиции которого отправят в нокаут неподготовленного гурмана. Это самый большой регион производства виски в Шотландии, при этом здесь живет около 250 000 человек.
Хайлендс — настолько большой регион, что виски, произведенный в разных его частях, кардинально отличается по вкусу. Их объединяет сложный характер, характерный для производителей из высокогорья.
На севере региона доминирует насыщенный виски с акцентированным солодом, на юге отдают предпочтение фруктовым ароматам, а запад делает мощный виски с нотами дыма и торфа.
Что пить в Sam’s Steak House?
· Glenmorangie
· Oban
· Glendronach
· Tullibardine
Islay. Дым шотландского отечества
Айлей — это соль, дым, йод и торф. Этот регион представляет собой одноименный остров, на котором производят виски для любителей моря и ценителей сложных вкусов.
На крошечном острове располагается восемь винокурен, каждую из которых в среде ценителей виски считают великой. А сам остров — чуть ли не меккой шотландского виноделия.
Виски с острова Айлей — это романтика морских приключений, пиратская крепость и дикое сочетание нот — от йода и соли до плотного дыма.
Что пить в Sam’s Steak House?
· Bruichladdich
· Laphroaig
· Ardbeg
· Bowmore
Islands. Много дыма из всего
Айлендс — это разбросанные в море шотландские острова: Арран, Джура, Льюис, Мулл, Оркнейские острова и Скай.
На островах производят преимущественно крепкий и торфяной виски, часто — в его вкусе преобладают водоросли и йод. По своему стилю и мужественности Айлендс схож с регионом Айлей. Что логично — все они острова, находящиеся в море, а значит, производящие мощный мужской виски.
Айлендс — резкий виски не для слабых духом, так сказать.
Что пить в Sam’s Steak House?
· Talisker
· Highland Park
Campbeltown. Возрождение легенды
В 19 веке этот маленький регион на юге Шотландии считали центром производства виски, здесь находилось около 30 винокурен. Виски поставляли в крупные города — Глазго, Лондон и за рубеж. Но экономический кризис начала 20 века уничтожил большинство производств.
На сегодняшний день в Кэмпбелтауне работает три винокурни. Здесь готовят крепкий виски, который приходится по вкусу любителям гастрономической агрессии.
Виски из Кэмпбелтауна плотные, крепкие, не редко с нотами дыма и торфа.
Что пить в Sam’s Steak House?
· Glen Scotia
Новая коллекция односолодовых виски в Sam’s Steak House.
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