Осенние рецепты. Шесть блюд из тыквы, которые разнообразят домашнее меню

Традиционное осеннее меню не только предлагает блюда из сезонных овощей, но и дарит душевное тепло и домашний уют

Одним из самых популярных овощей является тыква, которую часто используют для приготовления супов и гарниров, а также разнообразных десертов. Ее ценят не только за вкусовые качества, но и за пользу, ведь тыква - овощ диетический, с большим содержанием клетчатки и каротина.

Чтобы немного подзарядится ярким настроением, НВ Style предлагает шесть простых и интересных блюд из тыквы, которые непременно разнообразят домашнее меню.

Тыквенно - сырный суп

© Romi/Pixabay



Ингредиенты:

Тыква ( размером с большой грейпфрут)

Пять средних картофелин

Одна луковица

Один плавленый сырок

250 г жирных сливок

Специи по вкусу

Приготовление:

1. Тыкву, картошку и лук очистить, после чего - нарезать на крупные кубики и обжарить в сотейнике на сливочном масле. Когда овощи обжарятся, следует залить их водой на пять сантиметров выше смеси и оставить тушиться.

2. Когда овощи станут мягкими, необходимо превратить их в пюре с помощью блендера. После - поставить на огонь и постепенно добавлять плавленный сырок, давая ему раствориться.

3. Добавьте сливки, посолите и поперчите. При подаче можно украсить зеленью и сухариками.

Рагу из говядины в печеной тыкве

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Ингредиенты на 8 порций:

Большая тыква

Один килограмм говядины

3 ст.л. растительного масла

Один стакан воды

Пять средних картофелин

Четыре морковки

Один сладкий болгарский перец

Четыре зубчика чеснока

Одна луковица

2 ч.л. соли

1/2 ч.л. черного молотого перца

400 г консервированных помидоров

Приготовление:

1. Нарежьте мясо кубиками и поджарьте на растительном масле. После чего добавьте крупно нарезанные картошку, морковь, сладкий перец, измельченный чеснок, лук, а также соль и перец. Добавьте немного воды и протушите смесь на протяжении двух часов. После - добавьте помидоры.

2. В тыкве следует срезать крышку и ложкой достать семена. Далее, тыкву нужно поместить на противень и смазать снаружи растительным маслом.

3. Наполните тыкву рагу, закройте «крышкой» и выпекайте около двух часов при температуре 170 градусов до размягчения тыквы.

4. Подают блюдо на стол вместе с тыквой, а при накладывании рагу следует зачерпывать мякоть со стенок овоща.

Тыквенно - морковные котлеты на пару

Ингредиенты:

Средняя тыква

Морковь – 3 шт.

1 яйцо

Манка – 2 ст. ложки

Пол стакана молока

Сахар – 1 ст. ложка

Соль, оливковое масло по вкусу

Приготовление:

1. Тыкву и морковь натрите на крупной терке. Припустите тертую морковь в молоке, доведите до готовности, добавьте тыкву и манку, перемешайте и варите в течение еще 10 минут.

2. Дайте массе остыть и вбейте туда яйцо. Добавьте сахар и соль. Вымешайте полученную массу в тесто.

3. Сделайте из теста котлеты, сбрызните их оливковым маслом и отправляйте в пароварку на 20 минут. У вас получатся вкусные и диетические котлеты.

Кексы с тыквой

© rpavich/Flickr



Ингредиенты:

90 г сливочного масла

280 г муки

1 ст.л молотой корицы

Три яйца

1 ст.л сахара

180 мл молока

350 г мякоти тыквы

1 ст.л разрыхлителя

Приготовление:

1. Просейте муку в миску и смешайте с разрыхлителем, корицей и щепоткой соли.

2. В отдельной посуде соедините яйца, молоко и мягкое масло. Добавьте сахар и хорошенько взбейте.

3. Постепенно всыпая мучную смесь, замесите тесто и смешайте с тертой тыквой.

4. Разместите формочки для кексов на противене и заполните их смесями на 3/4 объема. Выпекайте при температуре 200 градусов на протяжении 20-25 минут.

Десерт из тыквы, яблок и сухофруктов

Ингредиенты:

Тыква

Яблоки

Курага

Грецкие или любые другие орехи

Мед

Приготовление:

1. Яблоки следует очистить от кожуры и, вместе с тыквой, нарезать кубиками. Затем яблоки и тыкву нужно выложить в форму для запекания и выпекать в течение 10 минут в духовке.

2. Тем временем измельчите орехи и курагу.

3. Когда яблоки и тыква запекутся, посыпьте их орехами и курагой и выпекайте еще 5-7 минут. В конце полейте десерт медом. Такое лакомство можно есть как горячим, так и холодным.

Тыквенный латте

© nata_vkusidey/ Depositphotos



Ингредиенты:

Две чашки молока

Пара небольших кубиков сваренной тыквы

2 ст. ложки сахара

Немного ванили

1/2 ч. ложки смеси из специй (молотой корицы, тертого мускатного ореха, кардамона)

Две чашки свежесваренного эспрессо

Взбитые сливки (по желанию)

Приготовление:

1. В небольшую кастрюльку влейте молоко, добавьте кубики тыквы и сахар. Проварите все на среднем огне, помешивая, до кипения.

2. Снимите кастрюльку с огня, добавьте ваниль и специи, перелейте смесь в чашу блендера и хорошо взбивайте до однородной консистенции.

3. Влейте полученную молочно-тыквенную смесь в два бокала для латте. Далее добавьте эспрессо, по желанию, взбитые сливки.

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