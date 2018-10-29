Осенние рецепты. Шесть блюд из тыквы, которые разнообразят домашнее меню

Традиционное осеннее меню не только предлагает блюда из сезонных овощей, но и дарит душевное тепло и домашний уют
Одним из самых популярных овощей является тыква, которую часто используют для приготовления супов и гарниров, а также разнообразных десертов. Ее ценят не только за вкусовые качества, но и за пользу, ведь тыква - овощ диетический, с большим содержанием клетчатки и каротина.
Чтобы немного подзарядится ярким настроением, НВ Style предлагает шесть простых и интересных блюд из тыквы, которые непременно разнообразят домашнее меню.
Тыквенно - сырный суп
Ингредиенты:
- Тыква ( размером с большой грейпфрут)
- Пять средних картофелин
- Одна луковица
- Один плавленый сырок
- 250 г жирных сливок
- Специи по вкусу
Приготовление:
1. Тыкву, картошку и лук очистить, после чего - нарезать на крупные кубики и обжарить в сотейнике на сливочном масле. Когда овощи обжарятся, следует залить их водой на пять сантиметров выше смеси и оставить тушиться.
2. Когда овощи станут мягкими, необходимо превратить их в пюре с помощью блендера. После - поставить на огонь и постепенно добавлять плавленный сырок, давая ему раствориться.
3. Добавьте сливки, посолите и поперчите. При подаче можно украсить зеленью и сухариками.
Рагу из говядины в печеной тыкве
Ингредиенты на 8 порций:
- Большая тыква
- Один килограмм говядины
- 3 ст.л. растительного масла
- Один стакан воды
- Пять средних картофелин
- Четыре морковки
- Один сладкий болгарский перец
- Четыре зубчика чеснока
- Одна луковица
- 2 ч.л. соли
- 1/2 ч.л. черного молотого перца
- 400 г консервированных помидоров
Приготовление:
1. Нарежьте мясо кубиками и поджарьте на растительном масле. После чего добавьте крупно нарезанные картошку, морковь, сладкий перец, измельченный чеснок, лук, а также соль и перец. Добавьте немного воды и протушите смесь на протяжении двух часов. После - добавьте помидоры.
2. В тыкве следует срезать крышку и ложкой достать семена. Далее, тыкву нужно поместить на противень и смазать снаружи растительным маслом.
3. Наполните тыкву рагу, закройте «крышкой» и выпекайте около двух часов при температуре 170 градусов до размягчения тыквы.
4. Подают блюдо на стол вместе с тыквой, а при накладывании рагу следует зачерпывать мякоть со стенок овоща.
Тыквенно - морковные котлеты на пару
Ингредиенты:
- Средняя тыква
- Морковь – 3 шт.
- 1 яйцо
- Манка – 2 ст. ложки
- Пол стакана молока
- Сахар – 1 ст. ложка
- Соль, оливковое масло по вкусу
Приготовление:
1. Тыкву и морковь натрите на крупной терке. Припустите тертую морковь в молоке, доведите до готовности, добавьте тыкву и манку, перемешайте и варите в течение еще 10 минут.
2. Дайте массе остыть и вбейте туда яйцо. Добавьте сахар и соль. Вымешайте полученную массу в тесто.
3. Сделайте из теста котлеты, сбрызните их оливковым маслом и отправляйте в пароварку на 20 минут. У вас получатся вкусные и диетические котлеты.
Кексы с тыквой
Ингредиенты:
- 90 г сливочного масла
- 280 г муки
- 1 ст.л молотой корицы
- Три яйца
- 1 ст.л сахара
- 180 мл молока
- 350 г мякоти тыквы
- 1 ст.л разрыхлителя
Приготовление:
1. Просейте муку в миску и смешайте с разрыхлителем, корицей и щепоткой соли.
2. В отдельной посуде соедините яйца, молоко и мягкое масло. Добавьте сахар и хорошенько взбейте.
3. Постепенно всыпая мучную смесь, замесите тесто и смешайте с тертой тыквой.
4. Разместите формочки для кексов на противене и заполните их смесями на 3/4 объема. Выпекайте при температуре 200 градусов на протяжении 20-25 минут.
Десерт из тыквы, яблок и сухофруктов
Ингредиенты:
- Тыква
- Яблоки
- Курага
- Грецкие или любые другие орехи
- Мед
Приготовление:
1. Яблоки следует очистить от кожуры и, вместе с тыквой, нарезать кубиками. Затем яблоки и тыкву нужно выложить в форму для запекания и выпекать в течение 10 минут в духовке.
2. Тем временем измельчите орехи и курагу.
3. Когда яблоки и тыква запекутся, посыпьте их орехами и курагой и выпекайте еще 5-7 минут. В конце полейте десерт медом. Такое лакомство можно есть как горячим, так и холодным.
Тыквенный латте
Ингредиенты:
- Две чашки молока
- Пара небольших кубиков сваренной тыквы
- 2 ст. ложки сахара
- Немного ванили
- 1/2 ч. ложки смеси из специй (молотой корицы, тертого мускатного ореха, кардамона)
- Две чашки свежесваренного эспрессо
- Взбитые сливки (по желанию)
Приготовление:
1. В небольшую кастрюльку влейте молоко, добавьте кубики тыквы и сахар. Проварите все на среднем огне, помешивая, до кипения.
2. Снимите кастрюльку с огня, добавьте ваниль и специи, перелейте смесь в чашу блендера и хорошо взбивайте до однородной консистенции.
3. Влейте полученную молочно-тыквенную смесь в два бокала для латте. Далее добавьте эспрессо, по желанию, взбитые сливки.
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