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Осенние рецепты. Шесть блюд из тыквы, которые разнообразят домашнее меню

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&copy;&nbsp;massonforstock/&nbsp;Depositphotos

© massonforstock/ Depositphotos

Традиционное осеннее меню не только предлагает блюда из сезонных овощей, но и дарит душевное тепло и домашний уют

Одним из самых  популярных овощей является тыква, которую часто используют для приготовления супов и гарниров, а также разнообразных десертов. Ее ценят не только за вкусовые качества, но и за пользу, ведь тыква - овощ диетический, с большим содержанием клетчатки и каротина.

Чтобы немного подзарядится ярким настроением, НВ Style предлагает шесть простых и интересных блюд из тыквы, которые непременно разнообразят домашнее меню.

 

Тыквенно - сырный суп

© Romi/Pixabay

© Romi/Pixabay

Ингредиенты:

  •  Тыква ( размером с большой грейпфрут)
  •  Пять средних картофелин
  •  Одна луковица
  •  Один плавленый сырок
  •  250 г жирных сливок
  •  Специи по вкусу

Приготовление:

1. Тыкву, картошку и лук очистить, после чего - нарезать на крупные кубики и обжарить в сотейнике на сливочном масле. Когда овощи обжарятся, следует залить их водой на пять сантиметров выше смеси и оставить тушиться.  

2. Когда овощи станут мягкими, необходимо превратить их в пюре с помощью блендера. После - поставить на огонь и постепенно добавлять плавленный сырок, давая ему раствориться.

3. Добавьте сливки, посолите и поперчите. При подаче можно украсить зеленью и сухариками.

 

Рагу из говядины в печеной тыкве

© nata_vkusidey/ Depositphotos

© nata_vkusidey/ Depositphotos

Ингредиенты на 8 порций:

  • Большая тыква
  • Один килограмм говядины
  • 3 ст.л. растительного масла
  • Один стакан воды
  • Пять средних картофелин
  • Четыре морковки
  • Один сладкий болгарский перец
  • Четыре зубчика чеснока
  • Одна луковица
  • 2 ч.л. соли
  • 1/2 ч.л. черного молотого перца
  • 400 г консервированных помидоров

Приготовление:

1. Нарежьте мясо кубиками и поджарьте на растительном масле. После чего добавьте крупно нарезанные картошку, морковь, сладкий перец, измельченный чеснок, лук, а также соль и перец. Добавьте немного воды и протушите смесь на протяжении двух часов. После - добавьте помидоры.

2. В тыкве следует срезать крышку и ложкой достать семена. Далее, тыкву нужно поместить на противень и смазать снаружи растительным маслом.

3. Наполните тыкву рагу, закройте «крышкой» и выпекайте около двух часов при температуре 170 градусов до размягчения тыквы.

4. Подают блюдо на стол вместе с тыквой, а при накладывании рагу следует зачерпывать мякоть со стенок овоща.

 

Тыквенно - морковные котлеты на пару

© Orangedahlia/ Depositphotos

© Orangedahlia/ Depositphotos

Ингредиенты:

  • Средняя тыква
  • Морковь – 3 шт.
  • 1 яйцо
  • Манка – 2 ст. ложки 
  • Пол стакана молока
  • Сахар – 1 ст. ложка
  • Соль, оливковое масло по вкусу

Приготовление:

1. Тыкву и морковь натрите на крупной терке. Припустите тертую морковь в молоке, доведите до готовности, добавьте тыкву и манку, перемешайте и варите в течение еще 10 минут.

2. Дайте массе остыть и вбейте туда яйцо. Добавьте сахар и соль. Вымешайте полученную массу в тесто.

3. Сделайте из теста котлеты, сбрызните их оливковым маслом и отправляйте в пароварку на 20 минут. У вас получатся вкусные и диетические котлеты. 

 

Кексы с тыквой

© rpavich/Flickr

© rpavich/Flickr

Ингредиенты:

  • 90 г сливочного масла
  • 280 г муки
  • 1 ст.л молотой корицы
  • Три яйца
  • 1 ст.л сахара
  • 180 мл молока
  • 350 г мякоти тыквы
  • 1 ст.л разрыхлителя

 Приготовление:

 1. Просейте муку в миску и смешайте с разрыхлителем, корицей и щепоткой соли.

2. В отдельной посуде соедините яйца, молоко и мягкое масло. Добавьте сахар и хорошенько взбейте.

3. Постепенно всыпая мучную смесь, замесите тесто и смешайте с тертой тыквой.

4. Разместите формочки для кексов на противене и заполните их смесями на  3/4 объема. Выпекайте при температуре 200 градусов на протяжении 20-25 минут.

 

Десерт из тыквы, яблок и сухофруктов

© timolina/ Depositphotos

© timolina/ Depositphotos

Ингредиенты:

  • Тыква
  • Яблоки
  • Курага
  • Грецкие или любые другие орехи
  • Мед

Приготовление:

1. Яблоки следует очистить от кожуры и, вместе с тыквой, нарезать кубиками. Затем яблоки и тыкву нужно выложить в форму для запекания и выпекать в течение 10 минут в духовке.

2. Тем временем измельчите орехи и курагу.

3. Когда яблоки и тыква запекутся, посыпьте их орехами и курагой и выпекайте еще 5-7 минут. В конце полейте десерт медом. Такое лакомство можно есть как горячим, так и холодным. 

 

 Тыквенный латте

© nata_vkusidey/ Depositphotos

© nata_vkusidey/ Depositphotos

Ингредиенты:

  • Две чашки молока
  • Пара небольших кубиков сваренной тыквы
  • 2 ст. ложки сахара
  • Немного ванили
  • 1/2 ч. ложки смеси из специй (молотой корицы, тертого мускатного ореха, кардамона)
  • Две чашки свежесваренного эспрессо
  • Взбитые сливки (по желанию)

Приготовление:

1. В небольшую кастрюльку влейте молоко, добавьте кубики тыквы и сахар. Проварите все на среднем огне, помешивая, до кипения.

2. Снимите кастрюльку с огня, добавьте ваниль и специи, перелейте смесь в чашу блендера и хорошо взбивайте до однородной консистенции.

3. Влейте полученную молочно-тыквенную смесь в два бокала для латте. Далее добавьте эспрессо, по желанию, взбитые сливки. 

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