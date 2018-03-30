Одиннадцать фактов о виски, без знания которых нельзя брать бокал в руку

На вкус виски влияют десятки факторов, наиболее очевидные из которых: качество воды (чем меньше в ней железа, тем лучше), качество солода, регион производства (островной виски чаще содержит дым и йод, а во вкусе виски из южных регионов чаще найдутся цветы и фрукты), бочка для выдержки (из-под бурбона, хереса, портвейна, бургундского вина — все дают разный вкус).

Односолодовый виски не пьют со льдом и колой. Допустимый максимум — несколько капель воды, добавление которых позволяет виски раскрыть свой вкус и аромат.

Во время “сухого закона” в США шотландский виски Laphroaig легально продавался в американских аптеках как лекарство. Однако для его получения требовался рецепт. Который, конечно же, американцы брали без проблем у “своих” врачей.

Международная организация исследования рынка вина и крепких спиртных напитков (IWSR – International Wine and Spirits Research) сделала прогноз. К 2020 году виски будет продаваться по объёму больше, чем водки.

Существует индекс инвестиционной привлекательности виски — Rare Whisky Apex 1000. В период с декабря 2008 по декабрь 2017 RW Apex 1000 вырос на 545%. Виски — выгодная инвестиция. Виски может принести инвесторам доходность до 30% в год.

Виски — выгодная инвестиция

Минимальный срок выдержки односолодового виски — три года. Это правило действует с 1916 года, и его нельзя нарушать.

Виски входит в пятерку основных статей экспорта Великобритании. Во Франции виски пьют больше, чем собственный коньяк. А больше всего (в объеме) виски производят в Индии.

Можно утверждать, что виски — вечный напиток. При правильном хранении запечатанная бутылка может храниться неопределенно долго.

Виски — низкокалорийный напиток. В нем мало сахара, а значит, регулярное употребление не сказывается на фигуре. Виски содержит в себе большой объем эллагоновой кислоты — антиоксиданта, противостоящего развитию сердечных и онкозаболеваний.

Упрощенно говоря, если перегнать пиво, вы получите виски. Изначально из соложеного ячменя, воды и дрожжей делают пиво, которое превращается в виски после дистилляции и выдержки в бочках. Впрочем, в домашних условиях приготовить виски маловероятно. Так как это целая наука. Так в университете Heriot-Watt University Эдинбурга можно получить степень доктора наук по виски.

Доля ангелов — это виски, который испарился во время выдержки в бочке. Ежегодно в Шотландии испаряется приблизительно 2% виски.

Именно шотландский односолодовый виски — эталон вкуса и вдохновение для всей индустрии производства напитка

Шотландия — наиболее авторитетный производитель виски. Кроме Шотландии виски производят в Ирландии, США, Канаде, Японии, Индии, на Тайване. Более того — свой виски производят уже и в Бельгии, Швеции, Италии и даже Грузии.

Солод — главное сырье для производства виски, впрочем в Северной Америке виски делают из кукурузы и ржи. Вообще для производства виски можно использовать любое зерно. Но лишь солод считают наиболее подходящим для формирования правильного вкуса шотландского виски. Именно шотландский односолодовый виски — эталон вкуса и вдохновение для всей индустрии производства напитка.

Новая коллекция односолодовых виски в Sam’s Steak House.