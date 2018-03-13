Один солод и капля воды. Что обязательно нужно знать о виски

Виски — национальная гордость Шотландии, ставшая международным явлением. Сегодня виски — это великий алкогольный напиток, образ жизни, объект для инвестиций и коллекционирования.

Сложно узнать, когда именно шотландцы начали производить виски. Первое письменное упоминание о виски датируется 1494 годом, а его первое название - uisge beatha, что в переводе с гэльского языка (изначального языка шотландцев) означает “вода жизни”. Виски делали фермеры и монахи. Первые считали его отличным средством успокоения души, а вторые — замечательным лекарством.

С годами популярность виски становилась все больше, и в 1822 году его производство было узаконено. До этого виски делали или кустарным способом, или на мощностях крупных винокурен, подконтрольных британской знати.

Что такое виски?

Виски — крепкий напиток из злаковых культур, выдержанный в бочках. Классический шотландский виски сделан из ячменного солода. Ценители и гурманы пьют односолодовый (single malt), который получают из одной винокурни из солода только одного ячменя. Односолодовый виски выдерживают в бочках минимум три года.

Чем односолодовый виски отличается от купажированного?

Купаж — это смесь разных спиртов, в числе которых могут быть и односолодовые, и сделанные из другого зерна. Купажированный виски, как правило, дешевле односолодового, а его вкус не столь глубокий.

Купажированный виски создан для массового потребления, а односолодовый — для ценителей и гурманов.

Как стать гурманом?

Самое главное — это желание. Виски — глубокий и многогранный напиток, вокруг которого сформировалась своя культура потребления. Разные марки и разливы односолодового виски отличаются друг от друга по десяткам параметров, в числе которых:

— бочки, в которых его выдерживали — из американского дуба, из-под хереса, из-под портвейна, из-под рома, и другие. Бочка очень сильно влияет на вкус. Большинство виски выдерживается в бочках из-под бурбона.

— регион производства. В Шотландии их шесть: Highland, Speyside, Lowland, Campbeltown, Islay, Islands. У каждого региона свои особенности. В Speyside можно найти более сладкий виски, в Islands — cоленый и торфяной, а в Lowland — легкий и цветочный.

А также: возраст выдержки виски, технологии просушки ячменя (над огнем или торфом), годы получения спирта (бывают “удачные” и “неудачные”), личные предпочтения винокура.

Так с чего начать?

Авторитетный сайт для мужчин Gear Patrol опубликовал список наиболее удачного виски с уместной ценой. Список создали на основании мнений признанных экспертов виски.

Пять позиций из списка есть в виски-карте киевского ресторана Sam’s Steak House. Речь идет о: Lagavulin 16 YO, Laphroaig Quarter Cask, Caol Ila 12, The Balvenie Caribbean Cask, The Glenlivet Nadurra Oloroso.

Рекомендуем посетить ресторан и заказать дегустационный набор из указанного выше виски.

Что еще нужно знать?

Гурманы не пьют односолодовый виски с колой или льдом. Разрешается пить только в чистом виде (можно добавить несколько капель воды для раскрытия вкуса и аромата) в бокалах типа “тюльпан” (подобные винным, но меньшего объема).

Новая коллекция односолодовых виски в Sam’s Steak House.