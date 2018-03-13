Один солод и капля воды. Что обязательно нужно знать о виски

Виски — национальная гордость Шотландии, ставшая международным явлением. Сегодня виски — это великий алкогольный напиток, образ жизни, объект для инвестиций и коллекционирования.
Сложно узнать, когда именно шотландцы начали производить виски. Первое письменное упоминание о виски датируется 1494 годом, а его первое название - uisge beatha, что в переводе с гэльского языка (изначального языка шотландцев) означает “вода жизни”. Виски делали фермеры и монахи. Первые считали его отличным средством успокоения души, а вторые — замечательным лекарством.
С годами популярность виски становилась все больше, и в 1822 году его производство было узаконено. До этого виски делали или кустарным способом, или на мощностях крупных винокурен, подконтрольных британской знати.
Что такое виски?
Виски — крепкий напиток из злаковых культур, выдержанный в бочках. Классический шотландский виски сделан из ячменного солода. Ценители и гурманы пьют односолодовый (single malt), который получают из одной винокурни из солода только одного ячменя. Односолодовый виски выдерживают в бочках минимум три года.
Чем односолодовый виски отличается от купажированного?
Купаж — это смесь разных спиртов, в числе которых могут быть и односолодовые, и сделанные из другого зерна. Купажированный виски, как правило, дешевле односолодового, а его вкус не столь глубокий.
Купажированный виски создан для массового потребления, а односолодовый — для ценителей и гурманов.
Как стать гурманом?
Самое главное — это желание. Виски — глубокий и многогранный напиток, вокруг которого сформировалась своя культура потребления. Разные марки и разливы односолодового виски отличаются друг от друга по десяткам параметров, в числе которых:
— бочки, в которых его выдерживали — из американского дуба, из-под хереса, из-под портвейна, из-под рома, и другие. Бочка очень сильно влияет на вкус. Большинство виски выдерживается в бочках из-под бурбона.
— регион производства. В Шотландии их шесть: Highland, Speyside, Lowland, Campbeltown, Islay, Islands. У каждого региона свои особенности. В Speyside можно найти более сладкий виски, в Islands — cоленый и торфяной, а в Lowland — легкий и цветочный.
А также: возраст выдержки виски, технологии просушки ячменя (над огнем или торфом), годы получения спирта (бывают “удачные” и “неудачные”), личные предпочтения винокура.
Так с чего начать?
Авторитетный сайт для мужчин Gear Patrol опубликовал список наиболее удачного виски с уместной ценой. Список создали на основании мнений признанных экспертов виски.
Пять позиций из списка есть в виски-карте киевского ресторана Sam’s Steak House. Речь идет о: Lagavulin 16 YO, Laphroaig Quarter Cask, Caol Ila 12, The Balvenie Caribbean Cask, The Glenlivet Nadurra Oloroso.
Рекомендуем посетить ресторан и заказать дегустационный набор из указанного выше виски.
Что еще нужно знать?
Гурманы не пьют односолодовый виски с колой или льдом. Разрешается пить только в чистом виде (можно добавить несколько капель воды для раскрытия вкуса и аромата) в бокалах типа “тюльпан” (подобные винным, но меньшего объема).
Новая коллекция односолодовых виски в Sam’s Steak House.
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