Обновление рациона: как перевести домашнего питомца на новый корм

Эксперты «Школы Optimeal Expert» рекомендуют правила перевода собак и котов на новый корм.

Существует множество причин желанию перевести питомца на новый корм. Начиная от вкусовых предпочтений животного и заканчивая диетическими или медицинскими показаниями. Многие владельцы задаются вопросом уместности и безопасности такого перехода – есть обоснованное мнение, что частая смена корма может привести к возникновению проблем со здоровьем животного. Поэтому при переходе стоит соблюдать ряд простых правил. Эксперты «Школы Optimeal Expert» рассказывают, как перевести питомца на новый корм, избежав последствий для здоровья.

1. Корм необходимо подбирать с учетом возраста, индивидуальных особенностей и потребностей животного.

2. Переход должен осуществляться в период не менее 7-10 дней со строгим соблюдением рекомендованной дозировки.

3. Необходимо придерживаться следующей схемы: в первый день в старый корм добавляется 2-3 грамма нового корма, во второй день – 10-11 граммов. В 3й и 4й день соотношение должно составлять 75% старого корма и 25% нового, а в 5-6 день стоит добавить по 50% нового и старого корма. С 7го по 9й дни используйте четверть (25%) старого корма и три четверти (75%) нового. На 10й день соотношение должно достичь 90% к 10%, а с 11го дня можно использовать 100% нового корма.

Резкая смена корма может привести к нежелаемым последствиям. Среди наиболее распространенных симптомов – рвота, диарея, аллергические реакции, запоры, развитие хронических заболеваний.

Резкая смена корма может привести к нежелаемым последствиям

Большинство осложнений при неправильном переходе вызвано тем, что поджелудочная железа животного очень чувствительна и не может быстро перестроиться, продолжая вырабатывать привычный набор ферментов. Как следствие, новые продукты должным образом не перевариваются и не усваиваются.

Стоит обратить внимание и на выбор нового корма. Отдавайте предпочтение кормам класса «премиум» и «супер-премиум». Их состав содержит необходимое количество питательных веществ, которые являются залогом здоровья и совершенства животного.

Создатели корма Optimeal убеждены: «Крепкий иммунитет = здоровый питомец». Поэтому в рецептуре корма содержится уникальный иммунный комплекс Immunity Support Mix, который поддерживает здоровье, придает энергии и защищает от влияния негативных факторов. Среди ингредиентов используются натуральные мясные компоненты, травы, ягоды, натуральные антиоксиданты и пребиотики. Источник специально очищенных Бета-глюканов обеспечивает укрепление иммунной системы. Пробиотик Actigen поддерживает пищеварение вашего питомца благодаря балансу микрофлоры в кишечнике. Натуральный антиоксидант SubSTAR ULTRA на основе розмарина защищает клетки организма от повреждений и поддерживает свежесть корма. Комплекс Омега 3, 6 – Цинк - Биотин заботится о здоровье и красоте кожи и шерсти.

Линейка Optimeal представлена базовыми и специальными рационами, а также беззерновыми кормами для кошек и собак. Выбирать корм стоит в соответствии с размером, возрастом, физиологическим состоянием, условиями содержания, наличием хронических заболеваний, а также индивидуальными вкусовыми предпочтениями вашего питомца.

Если в процессе перехода на новый корм возникли какие-либо из негативных симптомов, и они не проходят в течение 1-2 дней, необходимо обратиться к ветеринарному врачу за профессиональной консультацией.

В ноябре 2017 года в Киеве, под эгидой Всеукраинской Гильдии Ветеринаров и Компании Kormotech, была открыта «Школа Optimeal Expert». Работа Школы направлена на повышение профессионального уровня специалистов зооиндустрии. В рамках программы предусмотрено 4 учебных модуля: Vet Expert и Vet Expert Base (для ветеринаров), Breeder Expert (для заводчиков) и Zoobusiness Expert (для представителей зооиндустрии). Миссия проекта – создание благоприятной профессиональной среды, представители которой обеспечат животным качественный уход и дадут рекомендации, которые помогут сохранить здоровье и уровень энергии вашего питомца. Подробнее о Школе: https://www.optimealexpert.com