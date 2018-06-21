Ну и дела. Бюджетное игристое признано лучшим шампанским 2018 года

Бюджетное шампанское Veuve Monsigny Champagne Brut, стоимость которого не превышает 20 долларов, было отмечено престижной лондонской премией International Wine and Spirits Challenge.

Шампанское было признано одним из лучших игристых 2018 года и стало победителем в категории «серебро» в рамках конкурса International Wine & Spirit Competition – одного из наиболее авторитетных и значимых алкогольных конкурсов, который проводится ежегодно в течение 45 лет.Об этом сообщает Independent.

Специалисты алкогольного рынка из авторитетной коллегии судей назвали Veuve Monsigny Champagne Brut шампанским с превосходным качеством по доступной цене.

«Несмотря на его недорогую стоимость, оно обладает превосходным качеством и вкусом», - отметили представители конкурса, оглашая победителей.

Публикация от Michelle Cook (@aussiewinegirl) 9 Июн 2018 в 2:55 PDT

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