Названы 50 лучших ресторанов мира в 2018 году

19 июня в Бильбао (Испания) прошла церемония вручения наград The World’s 50 Best Restaurants 2018 (50 лучших ресторанов мира). Первое место в этом году досталось ресторану Osteria Francescana в Модене (Италия).

Osteria Francescana, который уже занимал первое место в 2016 году, вошел в первую тройку вместе с ресторанами El Celler de Can Roca (2 место) из Жироны (Испания) и Mirazur (3 место) из Ментона (Франция).

В рейтинг 2018 года вошли 23 заведения из разных стран мира, в том числе девять новых ресторанов: семь ресторанов из Испании, три из них в первой десятке, шесть ресторанов из США, Франция дополнила рейтинг пятью ресторанами, два из которых также вошли в первую десятку, Великобритания и Италия добавили в список по четыре ресторана каждая, также в рейтинг прорвались три перуанских ресторана.

Шеф-повар ресторана Blue Hill at Stone Barns в Покантико-Хилс, США (12 место), Дэн Барбер получил награду Chefs’ Choice Award- за наиболее значительный вклад в отрасль в течение последнего года.

Шеф-повар из Лондона Клэр Смит завоевала награду как лучшая женщина шеф-повар World's Best Female Chef Award 2018.

50 лучших ресторанов мира:

1. Osteria Francescana (Модена, Италия)

Фото: Osteria Francescana

2. El Celler de Can Roca (Жирона, Испания)

Фото: El Celler de Can Roca

3. Mirazur (Ментон, Франция)

Фото: Mirazur

4. Eleven Madison Park (Нью-Йорк, США)

5. Gaggan (Бангкок, Таиланд)

6. Central (Лима, Перу)

7. Maido (Лима, Перу)

Фото: Maido

8. L’Arpege (Париж, Франция)

9. Mugaritz (Эррентерия, Испания)

10. Asador Etxebarri (Акспе, Испания)

11. Quintonil (Мехико, Максика)

12. Blue Hill at Stone Barns (Покантико Хиллз, США)

13. Pujol (Мехико, Максика)

Фото: Pujol

14. Steirereck (Вена, Австрия)

15. White Rabbit (Москва, Россия)

16. Piazza Duomo (Альба, Италия)

17. Den (Токио, Япония)

18. Disfrutar (Барселона, Испания)

19. Geranium (Копенгаген, Дания)

20. Attica (Мельбурн, Австралия)

21. Alain Ducasse au Plaza Athénée (Париж, Франция)

22. Narisawa (Токио, Япония)

23. Le Calandre (Рубано, Италия)

24. Ultraviolet by Paul Pairet (Шанхай, Китай)

Фото: Ultraviolet by Paul Pairet

25. Cosme (Нью-Йорк, США)

26. Le Bernardin (Нью-Йорк, США)

27. Boragó (Сантьяго, Чили)

28. Odette (Сингапур)

29. Alléno Paris au Pavillon Ledoyen (Париж, Франция)

30. D.O.M. (Сан-Паулу, Бразилия)

31. Arzak (Сан Себастьян, Испания)

32. Tickets (Барселона, Испания)

33. The Clove Club (Лондон, Британия)

Фото: The Clove Club

34. Alinea (Чикаго, США)

35. Maaemo (Осло, Норвегия)

36. Reale (Кастель-ди-Сангро, Италия)

37. Restaurant Tim Raue (Берлин, Германия)

38. Lyle’s (Лондон, Британия)

39. Astrid y Gastón (Лима, Перу)

Фото: Astrid y Gastón

40. Septime (Париж, Франция)

41. Nihonryori RyuGin (Токио, Япония)

42. The Ledbury (Лондон, Британия)

43. Azurmendi (Ларрабецу, Испания)

44. Mikla (Стамбул, Турция)

45. Dinner by Heston Blumenthal (Лондон, Британия)

46. Saison (Сан-Франциско, США)

47. Schloss Schauenstein (Фюрстенау, Швейцария)

48. Hiša Franko (Кобарид, Словения)

Фото: Hiša Franko

49. Nahm (Бангкок, Таиланд)

50. The Test Kitchen (Кейптаун, ЮАР)