Мартини вместо Мохито. Чем заменить опасные для фигуры алкогольные напитки

Нет ничего лучше, чем в жаркий весенний или летний день выпить прохладительный алкогольный напиток. Но знаете ли вы, что некоторые из ваших любимых коктейлей слишком высококалорийны?

Эксперты интернет-ритейлера здоровой пищи MuscleFood представили список из самых популярных высококалорийных алкогольных напитков, которые могут навредить вашей фигуре, а также предложили альтернативные напитки, которые не добавляют лишнего веса.

От шампанского вместо Шардоне до Мартини вместо Мохито: ниже перечислены девять пар опасных и благоприятных для фигуры алкогольных напитков.

1. Вместо Лонг-Айленд айс ти (424 кaлopии) закажите Космополитен (100 калорий)

Допис, поширений Cojo (@cojobebe) 7 Тра 2018 р. о 7:05 PDT

2. Вместо Пина колады (300 кaлopий) закажите коктейль Волосатый Пупок (Fuzzy Navel) (120 калорий)

Допис, поширений Lil (@peaches_july2016) 3 Тра 2018 р. о 1:13 PDT

3. Вместо Мохито (242 кaлopии) закажите Мартини (70 калорий)

Допис, поширений Tomohide Kabata (@orchidandhighlander809) 8 Тра 2018 р. о 3:20 PDT

4. Вместо слабоалкогольных напитков (253 кaлopии) закажите ром с диетической колой (115 калорий)

Допис, поширений Vinod Negi (@vinod.negi.7355) 9 Бер 2018 р. о 7:49 PST

5. Вместо Джин-тоника (170 кaлopий) закажите джин с диетическим тоником (115 калорий)

Допис, поширений AmaGin (@amagin.de) 7 Тра 2018 р. о 8:04 PDT

6. Вместо сладкого белого вина (160 кaлopий) закажите бокал шампанского (89 калорий)

Допис, поширений Anne Arnold (@missannearnold) 8 Тра 2018 р. о 5:48 PDT

7. Вместо водки с тоником (175 кaлopий) закажите водку с содовой и лаймом (106 калорий)

Допис, поширений R.K. Morita (@rickkahale) 24 Кві 2018 р. о 5:44 PDT

8. Вместо Маргариты (280 кaлopий) закажите Московский мул (120 калорий)

Допис, поширений Andre (@andrefoodandbeverage) 7 Тра 2018 р. о 10:27 PDT

9. Вместо пива лагер (208 кaлopий) закажите пивo Barbell Brew (92 калории)

Допис, поширений Strength Oldschool (@strengtholdschool) 21 Жов 2017 р. о 3:01 PDT

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