Мартини вместо Мохито. Чем заменить опасные для фигуры алкогольные напитки

Нет ничего лучше, чем в жаркий весенний или летний день выпить прохладительный алкогольный напиток. Но знаете ли вы, что некоторые из ваших любимых коктейлей слишком высококалорийны?
Эксперты интернет-ритейлера здоровой пищи MuscleFood представили список из самых популярных высококалорийных алкогольных напитков, которые могут навредить вашей фигуре, а также предложили альтернативные напитки, которые не добавляют лишнего веса.
От шампанского вместо Шардоне до Мартини вместо Мохито: ниже перечислены девять пар опасных и благоприятных для фигуры алкогольных напитков.
1. Вместо Лонг-Айленд айс ти (424 кaлopии) закажите Космополитен (100 калорий)
2. Вместо Пина колады (300 кaлopий) закажите коктейль Волосатый Пупок (Fuzzy Navel) (120 калорий)
3. Вместо Мохито (242 кaлopии) закажите Мартини (70 калорий)
4. Вместо слабоалкогольных напитков (253 кaлopии) закажите ром с диетической колой (115 калорий)
5. Вместо Джин-тоника (170 кaлopий) закажите джин с диетическим тоником (115 калорий)
6. Вместо сладкого белого вина (160 кaлopий) закажите бокал шампанского (89 калорий)
7. Вместо водки с тоником (175 кaлopий) закажите водку с содовой и лаймом (106 калорий)
8. Вместо Маргариты (280 кaлopий) закажите Московский мул (120 калорий)
9. Вместо пива лагер (208 кaлopий) закажите пивo Barbell Brew (92 калории)
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