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Мартини вместо Мохито. Чем заменить опасные для фигуры алкогольные напитки

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Сладкое вино лучше заменить шампанским
© Unsplash

Сладкое вино лучше заменить шампанским

Нет ничего лучше, чем в жаркий весенний или летний день выпить прохладительный алкогольный напиток. Но знаете ли вы, что некоторые из ваших любимых коктейлей слишком высококалорийны?

Эксперты интернет-ритейлера здоровой пищи MuscleFood представили список из самых популярных высококалорийных алкогольных напитков, которые могут навредить вашей фигуре, а также предложили альтернативные напитки, которые не добавляют лишнего веса.

От шампанского вместо Шардоне до Мартини вместо Мохито: ниже перечислены девять пар опасных и благоприятных для фигуры алкогольных напитков.

1. Вместо Лонг-Айленд айс ти (424 кaлopии) закажите Космополитен (100 калорий)

Допис, поширений Cojo (@cojobebe)

2. Вместо Пина колады (300 кaлopий) закажите коктейль Волосатый Пупок (Fuzzy Navel) (120 калорий)

3. Вместо Мохито (242 кaлopии) закажите Мартини (70 калорий)

4. Вместо слабоалкогольных напитков (253 кaлopии) закажите ром с диетической колой (115 калорий)

5. Вместо Джин-тоника (170 кaлopий) закажите джин с диетическим тоником (115 калорий)

6. Вместо сладкого белого вина (160 кaлopий) закажите бокал шампанского (89 калорий)

7. Вместо водки с тоником (175 кaлopий) закажите водку с содовой и лаймом (106 калорий)

8. Вместо Маргариты (280 кaлopий) закажите Московский мул (120 калорий)

9. Вместо пива лагер (208 кaлopий) закажите пивo Barbell Brew (92 калории)

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