Майочуп или кетчунез? Легендарный Heinz выпустил соус, состоящий из кетчупа и майонеза

Популярный производитель соусов Heinz выпустил Mayochup – смесь кетчупа и майонеза. Странный соус можно купить на Ближнем Востоке, а вскоре он может появиться также в США.

Как пишет Delish, компания организовала опрос в Twitter на тему, нужно ли запускать новый продукт в Америке.

«Передайте Heinz Mayochup» и «Нет, я сам их смешаю» - гласят варианты ответов в голосовании.

Want #mayochup in stores? 500,000 votes for “yes” and we’ll release it to you saucy Americans. — Heinz Ketchup (@HeinzKetchup_US) 11 апреля 2018 г.

Пользователи Интернета по-разному отреагировали на новинку: одни – в восторге от идеи, вторые – высмеивают Mayochup.

"Когда ты слишком ленив, чтобы смешать кетчуп и майонез"

When you’re too lazy to mix your ketchup and mayonnaise #mayochup pic.twitter.com/Ac4aWJk1Pz — Owen Beers (@radioowen) 10 апреля 2018 г.

"Heinz изобрел Mayochup: майонез и кетчуп! Дорогуши, я делаю это с 3 лет"

‘Heinz have invented Mayochup: Mayonaise & Ketchup!’



Hunnies pls, I’ve been doing that since I was 3 ????????‍♂️ — Lewis Gorse (@GorseYouCan) 10 апреля 2018 г.

"Надеюсь Mayochup - не шутка. Моя жизнь будет полной"

I hope this mayochup isn’t a joke, my life will be complete ???? — amy louise (@ameelouisee) 10 апреля 2018 г.

