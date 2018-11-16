Львовское веган-кафе попало в список лучших заведений мира

Онлайн-серсис для веганов Happy Cow опубликовал рейтинг – топ 100 лучших заведений для веганов по всему миру. В рейтинг попало львовское кафе Dogs Like Ducks.

Онлайн-сообщество Happy Cow знает о веганских заведениях мира все. Где, в каких городах, сколько, по какому адресу и насколько дорого или наоборот дешево поесть в ресторанах и перекусить кафе для веганов и людей, которые соблюдают безглютеновую диету. Ежегодно сообщество проводит анализ заведений и определяет Топ 100 лучших заведений мира.

В этом году в списке лучших оказалось заведение из Украины – львовское кафе Dogs Like Ducks. Оно заняло 51 место в рейтинге. Заведение на улице Валовой славится большим выбором веганских хот-догов, здесь подают соевое молоко, тофу, сосиски, шоколад, фалафель и хумус.

Топ 10 ресторанов и кафе для веганов:

1. Grassroots Health, Эдинбург, Шотландия

Открывает десятку маленькое кафе-магазин Grassroots Health в Эдинбурге, в Шотландии. Здесь подают блюда и закуски, а также продают кошельки и сумки из пробкового дерева, органические и безглютеновые продукты. Также в кафе всегда рады собакам.

2. Wild Food, Гранада, Испания

Стильный ресторан, где подают органическую и безглютеновую еду: тосты из авокадо, крокеты из зелени, вегетарианские пончики, чизкейк, тушеное мясо из нута и различные виды пиццы.

3. AtayaCaffe, Берлин, Германия

Здесь очень вкусные африканские боулы, боулы с салатом из авокадо, карри, большой выбор хумусов, спагетти, равиолли из жаренных томатов, смузи из манго, веганские печенье и вафли.

4. Vegan Beat, Афины, Греция



5. Piante Pizzeria, Брекенридж, Колорадо, США



6. Veganeats Caffe, Лиссабон, Португалия



7. Dosa Bar, Тель-Авив, Израиль



8. Arashiyama-kan, Киото, Япония



9. Plant, Эшвилл, Северная Каролина, США



10. Urban Orchard, Мадрид, Испания

Полный список веганских ресторанов и кафе ищите на Happy Cow.

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