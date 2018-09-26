Lonely Planet назвал лучшие кофейни Киева

Издание Lonely Planet, известное своими гидами для путешественников, назвало лучшие кофейни столицы Украины.

«В последние годы в Киеве появилось много модных новых кафе, открывающихся на оживленных тротуарах и в укромных двориках. В настоящее время в городе есть достаточно первоклассных мест для местных жителей и путешественников, с уютной атмосферой, высококачественной продукцией и отличным выбором напитков и закусок», - пишут эксперты издания.

Десять лучших кофеен Киева по мнению Lonely Planet:

На Станіславського

«Расположенное на тихой улице Станиславского в самом живописном районе Киева - в нескольких шагах от шумного Крещатика - это небольшое кафе - отличное место для отдыха, потягивая кофе по-турецки и дегустируя вкусные торты под джазовый саундтрек. Одно из самых атмосферных мест в городе, На Станиславского, украшено витражной мебелью и картинами на стенах; также имеет небольшой книжный магазин. Место встречи творческих людей, в нем часто проводятся литературные и музыкальные вечера».

© На Станіславського

ул. Станиславского, 3

Львівська майстерня шоколаду

«Это может быть старое место и часть кондитерской франшизы, тем не менее Львівська майстерня шоколаду до сих пор подает лучший растопленный шоколад в Киеве, который заставит вас хотеть его снова. В дополнение к кофе есть богатый выбор десертов и шоколадных напитков. К счастью, в кафе на знаменитом Андреевском спуске есть большой магазин шоколадных сувениров, поэтому вы можете купить коробку лакомств, чтобы насладиться позже».

© Львівська майстерня шоколаду

Андреевский спуск, 2-Б; б-р Шевченко, 36/16; ул. Антоновича, 45; ул. Строителей, 40; ул. Гринченко, 1

One Love Espresso Bar

One Love - самое впечатляющее место среди всех кафе в Киеве - оно расположено на 6-м этаже PinchukArtCentre, прекрасного (и бесплатного) музея современного искусства, где выставляют Дэмиена Херста, Бэнкси и Ай Вэйвэя. Помимо панорамных видов на центральный Киев, его определенно стоит посетить из-за поразительного минималистичного дизайна и удивительного кофе. Чтобы добраться туда, просто скажите охранникам у входа в музей, что идете в кафе».

© ONE LOVE coffee

ул. Большая Васильковская, 100

Come and Stay

«Если вы ищете хипстерское место для кофе, идите в Come and Stay. Это маленькое современное кафе расположено на одном из переходов, соединяющих переполненную площадь Льва Толстого с улицей Шота Руставели. Они подают разнообразный кофе третьей волны и пуровер, включая обязательные аэропресс, кемекс и калита, но также предлагают оригинальные сочетания, такие как кофе с лемонграссом, лавандой и соленой карамелью. Здесь вы всегда найдете толпу художников, студентов, фрилансеров и иностранцев».

© Come and Stay

ул. Большая Васильковская, 23B

Каштан Coffee

«Удобно зажатая между основными достопримечательностями – Софийским собором и Золотыми Воротами - улица Рейтарская, место обитания креативного Киева. Ее окрестности быстро превращаются в стрит-арт и модные точки, многие местные дизайнеры переезжают сюда и галереи открываются впечатляющими темпами. Одним из лучших тусовочных мест в этом районе является уютная кофейня Каштан, где вы можете попробовать эспрессо-тоник или колдбрю; они также подают сладости и пироги. Он находится во дворе, который известен тем, что там в двух клетках живут два гигантских ворона, которые стали символом Киева».

© Каштан Coffee

ул. Рейтарская, 9Б

Espressoholic

«Каждый в Киеве знает Espressoholic в историческом районе Подол. Крошечное кафе, обычно с очередями в течение всего дня, одно из немногих мест в городе, где всего за один евро вы можете купить приличный напиток вместе с райскими чизкейками, пирожными или круассанами. В летние вечера это недорогое и веселое место заполнено местными жителями, потягивающими свой кофе и образующими небольшую уличную вечеринку у входа».

© EspressoHolic

ул. Хорива, 25

London

«Стилизованный под британский Лондон - это классное место с официантами, атмосферой для всей семьи и высококачественными напитками в Киеве, включая пуровер и кофе single-origin. В качестве закуски можете выбрать между пирогами-киш и десертами. Еще одна из кофеен в районе Подола, хорошо подходит для деловых встреч, посиделок с друзьями, романтических свиданий и релакса на выходных».

© Кофейный дом "LONDON"

ул. Верхний Вал, 18

Палітурка - кава та книжки

«Палітурка – недорогое место для посиделок в центе, которая представляет собой комбинацию кафе и центра бук-кроссинга. В тихом дворе, в двух шагах от Крещатика, это богемное место отлично подходит для работы, релакса или просто быстро выпитого кофе. Наверху вы найдете забавный арт-магазин, в котором представлены различные местные сувениры ручной работы, поделки и одежду».

© Paliturka - Coffee & Books

ул. Крещатик, 46а

Хармс

«Расположен прямо в центре Киева, но вам нужно знать точно, чтобы найти. Во дворе улицы Владимирской вы попадаете в мир отличного кофе с широким выбором книг и винила в продаже; инди-атмосфера не сравнимая с любой другой киевской кофейней. Любимчик местной интеллигенции, Хармс - это то место, где вы можете потратить время на работу и познакомиться с интересными людьми - наслаждаясь чашкой кофе, конечно же».

© Хармс

ул. Владимирская, 45а

Vagabond

«Занимающий живописное угловое здание, Vagabond - это уютное кафе, а также самопровозглашенный «винтажный центр» с изворотливым дизайном, креслами на открытом воздухе и небольшим выбором кофе, коктейлей и блюд вегетарианской кухни. Это также творческое сердце района Подол, регулярно проводящее лекции, поэтические чтения, вечера акустической музыки и другие мероприятия».

© Vagabond Cafe & Vintage Corner

ул. Сковороды, 7

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