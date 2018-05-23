Хеллоу, лето! Девять гастрономических заведений Киева с террасами на крыше

До лета осталась всего неделя, а это значит, что сезон летних террас можно считать открытым!

Особой популярностью в украинской столице пользуются заведения, расположенные на крышах. Здесь можно не только вкусно поесть, но и насладиться живописными видами города.

В ожидании старта летнего сезона НВ Style предлагает вспомнить о самых уютных барах и ресторанах Киева с террасами, где можно насладиться впечатляющими панорамами. Некоторые из них уже начали свою работу, в то время как остальные обещают открыть свои двери для посетителей в ближайшие дни.

Ресторан Атмосфера

Адрес: улица Пушкинская, 5-7/29

Панорамный ресторан расположен на крыше отеля Премьер Палас и предлагает посетителям разнообразие блюд и напитков европейской и средиземноморской кухонь. Помимо уютной атмосферы и завораживающего вида на город, гости могут насладиться живой музыкой.

© Атмосфера

Eliziy

Адрес: ул Старонаводницкая 13Б

Терраса комплекса Tsarsky City Resort с авторской кухней, обширной винной картой и уникальными кальяны в бокале заставит забыть о суете городской жизни. Особенно расслабиться и насладиться вечером поможет красивый вид на самую живописную часть города - Ботанический сад, Родину Мать и Днепр.

© Eliziy/Facebook

Matisse

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого 56А, 15-й этаж

Matisse расположен на 15-ом этаже гостиницы CITYHOTEL в центре Киева и предлагает посетителям два зала с панорамными окнами. За вкусным ужином гости могут любоваться видами Киева в любую погоду.

© Matisse



Avalon

Адрес: улица Леонтовича, 3

На террасе развлекательного комплекса Авалон царит атмосфера Прованса, поддержанная изысканностью Французской Ривьеры. Гости могут наблюдать чарующий вид летнего Киева в компании друзей, наслаждаясь вкусной едой и живым исполнением джаза.

© Avalon

Панорама

Адрес: улица Шолуденко, 3

Летняя терраса популярного ресторана предоставляет гостям не только разнообразие блюд, но и прекрасный вид на бурлящий жизнью Киев, который особенно прекрасен с наступлением ночи. Здесь можно не только отдохнуть в компании друзей, но и устроить романтический ужин.

© PanoramaRest/Facebook

Mr. ZUMA

Адрес: ул. Спортивная 1А, 5 этаж

Панорамный ресторан современной японской кухни - отличное место для спокойного и красивого отдыха. С террасы открывается вид на Спортивную площадь.

© Mr. ZUMA



Ресторан Монако

Адрес: улица Большая Житомирская, 20А

Месторасположение ресторана выбрано не случайно, поскольку Пейзажная аллея является одним из любимых мест отдыха горожан. С террасы ресторана открывается живописный вид на историческую часть Киева и Андреевскую церковь. Также, гости могут насладиться вкуснейшими блюдами.

© Monaco

OVERGROUND-SOЛOD

Адрес: проспект Павла Тичини, 1

В середине мая ежегодно на крыше ТЦ Silver Breeze открывается терраса OVERGROUND-SOЛOD enjoy-bar. Здесь есть зона для проведения концертов, отменный ресторан, а также трава на полу, где можно проводить пикники с видом на правый берег.

© OVERGROUND-SOLOD

G-Sky Kyiv

Адрес: улица Радужная 25а

Одно из наиболее необычных заведений Киева привлекает автомоблистов со всего города, поскольку предлагает подъезд непосредственно к террасе, расположенную на высоте более 30 метров. Здесь можно хорошо провести время с друзьями, поскольку для посетителей работает бар и кальянная.

© G-Sky Kyiv

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