Лагер с ароматом бренди. Budweiser и Jim Beam выпустят совместное пиво

Два популярных алкогольных бренда Budweiser и Jim Beam в рамках сотрудничества планируют выпустить совместное пиво.

Производитель пива Budweiser, корпорация Anheuser-Busch InBev и бренд популярного виски Jim Beam объединились для создания лимитированного пива Reserve Copper Lager, пишет Maxim.

Лагер сварят из двухрядного ячменя и выдержан на бочарных клепках — дубовых дощечках, из которых изготавливаются бочки Jim Beam. Это позволит придать эксклюзивному пиву аромат и вкус обожженного дуба с оттенками орехов, карамели и ванили.

Отмечается, что коллаборация Budweiser с Jim Beam станет знаковой для пивоваренного рынка, где бренд Budweiser в последние годы переживает спад продаж. Таким образом, по данным производителей, бренд привлечет внимание к своему пиву и повысит продажи продукции.

Планируется, что Reserve Copper Lager поступит в продажу уже в сентябре этого года.

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