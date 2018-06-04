Корейская еда и полезные коктейли. Главные фуд-тренды лета

С приходом лета меняется не только наш ритм и образ жизни, но и система нашего питания. Разнообразие свежих овощей и фруктов вносят коррективы в то, что мы едим, а высокие температуры заставляют употреблять больше жидкостей.
При этом в кулинарии также появляются свои сезонные тренды. Портал PureWow собрал главные фуд-тренды наступившего лета:
Сезонные коктейли
Хотя розе - это идеальный летний напиток, в большом количестве насладиться им не получится. Хорошее решение: заменить вино коктейлями с низким содержанием алкоголя, которые можно пить в течение всего жаркого, летнего дня. Попробуйте коктейль из ревеня, фенхеля и вермута или вернитесь к хорошо знакомому Апероль Шприц.
Сендвичи катсу
Забудьте о клубных сендвичах. Японский бутерброд с куриной отбивной – или куриный катсу сендвич - хит этого сезона. Возможны также вариации с использованием главного ингредиента – отбивной катсу: катсу боул, гамбургеры катсу и катсу карри.
Cold Brew тоник
Что освежает более, чем кофе со льдом? Холодный напиток, приготовленный из равных частей кофе холодного заваривания и тоника. Добавьте немного льда и ломтики цитрусовых, и получите идеальный летний напиток.
Корейская еда
Блюда корейской кухни – на пике популярности. Этим летом попробуйте рис с ребрышками барбекю, глазированными в соусе из острого перца Gochujung. Эта ароматная приправа встречается повсюду, даже в супермаркетах.
Мороженое без содержания молока
Летом легкое мороженое без содержания молока и сливок вытесняет пломбиры и другие более жирные виды этого лакомства. Различные сорбеты и мороженое из фруктов и ягод больше освежает. Также в мороженом используют необычные добавки - древесный уголь, пыльца пчел и куркума.
Блюда из кукурузы
Прошлым летом фуд-блогеры экспериментировали с закусками из кукурузы, такими как дип из мексиканской кукурузы и яйца, фаршированные кукурузой. В этом году фаворит мексиканской уличной еды снова встречается на каждом пикнике и барбекю.
Полезные коктейли
Этим летом особо популярны становятся полезные коктейли – комбуча мохито, адаптогенные эликсиры и вегетарианская маргарита. Они позволяют совмещать возможность освежиться и обогатить организм питательными веществами.
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