Корейская еда и полезные коктейли. Главные фуд-тренды лета

С приходом лета меняется не только наш ритм и образ жизни, но и система нашего питания. Разнообразие свежих овощей и фруктов вносят коррективы в то, что мы едим, а высокие температуры заставляют употреблять больше жидкостей.

При этом в кулинарии также появляются свои сезонные тренды. Портал PureWow собрал главные фуд-тренды наступившего лета:

Сезонные коктейли

Хотя розе - это идеальный летний напиток, в большом количестве насладиться им не получится. Хорошее решение: заменить вино коктейлями с низким содержанием алкоголя, которые можно пить в течение всего жаркого, летнего дня. Попробуйте коктейль из ревеня, фенхеля и вермута или вернитесь к хорошо знакомому Апероль Шприц.

Публикация от Aperol India (@aperolindia) 4 Июн 2018 в 2:18 PDT

Сендвичи катсу

Забудьте о клубных сендвичах. Японский бутерброд с куриной отбивной – или куриный катсу сендвич - хит этого сезона. Возможны также вариации с использованием главного ингредиента – отбивной катсу: катсу боул, гамбургеры катсу и катсу карри.

Публикация от @ydkma 2 Июн 2018 в 4:26 PDT

Cold Brew тоник

Что освежает более, чем кофе со льдом? Холодный напиток, приготовленный из равных частей кофе холодного заваривания и тоника. Добавьте немного льда и ломтики цитрусовых, и получите идеальный летний напиток.

Публикация от Meron | home of coffee (@meron.coffee) 12 Май 2018 в 2:05 PDT

Корейская еда

Блюда корейской кухни – на пике популярности. Этим летом попробуйте рис с ребрышками барбекю, глазированными в соусе из острого перца Gochujung. Эта ароматная приправа встречается повсюду, даже в супермаркетах.

Публикация от Lochie & Angie (@lochie_angelina_eats) 25 Окт 2016 в 12:08 PDT

Мороженое без содержания молока

Летом легкое мороженое без содержания молока и сливок вытесняет пломбиры и другие более жирные виды этого лакомства. Различные сорбеты и мороженое из фруктов и ягод больше освежает. Также в мороженом используют необычные добавки - древесный уголь, пыльца пчел и куркума.

Публикация от Jenny Redo (@auilocks) 17 Окт 2017 в 12:36 PDT

Блюда из кукурузы

Прошлым летом фуд-блогеры экспериментировали с закусками из кукурузы, такими как дип из мексиканской кукурузы и яйца, фаршированные кукурузой. В этом году фаворит мексиканской уличной еды снова встречается на каждом пикнике и барбекю.

Публикация от Sarah Caton (@spaceplaceandgrace) 3 Июн 2018 в 5:30 PDT

Полезные коктейли

Этим летом особо популярны становятся полезные коктейли – комбуча мохито, адаптогенные эликсиры и вегетарианская маргарита. Они позволяют совмещать возможность освежиться и обогатить организм питательными веществами.

Публикация от Eka Indrawati (@indraxeka) 5 Май 2017 в 12:47 PDT

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