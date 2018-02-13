Изысканная Масленица. Рецепты блинчиков от известных поваров

Ежегодно в украинских семьях отмечают один из самых «вкусных» праздников - Масленицу.
Испокон веков главным атрибутом Масленицы, помимо чучела, считаются ароматные и вкусные блины. Чтобы порадовать друзей и родных чем-то новеньким, НВ представляет любимые рецепты блинов и оладьев от известных поваров.
Вольфганг Пак - знаменитый австрийский шеф-повар, ресторатор, бизнесмен и законодатель кулинарной моды. Ежегодно шефствует на кухне Губернаторского бала, который проводится в Голливуде после церемонии вручения премии Оскар.
Десертные оладьи
Ингредиенты
- 3 стакана муки
- 1,5 ст. л разрыхлителя теста
- 2 ч. л соды
- полстакана сахара
- четверть чайной ложки соли
- 4 яйца
- 3 стакана обезжиренных сливок
- полстакана растопленного сливочного масла
Приготовление
1. Смешайте муку, разрыхлитель, соду, сахар и соль в миске. Возьмите другую емкость и взбейте яйца со сливками и маслом.
2. Постепенно добавляя муку, взбейте смесь до нужной консистенции.
3. Возьмите чугунную сковороду, или другую сковороду с толстым дном, и нагрейте на среднем огне. После того, как она хорошо прогреется, выложите тесто столовой ложкой и хорошенько прожарьте с двух сторон до образования корочки.
4. Подавайте с джемом, сметаной или шоколадной пастой.
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Джейми Оливер - английский повар, ресторатор, телеведущий и автор множества кулинарных книг. Входит в топ лучших поваров мира.
Американские панкейки
Ингредиенты
- 3 крупных яйца
- 115 г муки
- 1 ч. л с горкой разрыхлителя
- 140 мл молока
- щепотка соли
Приготовление
1. Отделите желтки от белков и в отдельной миске смешайте их с мукой, разрыхлителем и молоком.
2. Взбейте белки с солью до образования пены, после чего добавьте ранее приготовленную смесь.
3. Поставьте на средний огонь сковороду с антипригарным покрытием. После того, как она прогреется, налейте немного теста и подождите, пока снизу образуется золотистая корочка. Также, на этом этапе можно добавить в панкейки ягоды или фрукты по вкусу. Далее обжарьте их с другой стороны.
4. Подавайте с шоколадом, вареньем, сиропом или просто с фруктами.
Гордон Рамзи - известный британский шеф-повар, удостоенный 16 звезд Мишлен. Также является ведущим множества телевизионных программ и автором кулинарных книг.
Блины с шоколадным соусом
Ингридиенты
Для теста понадобится:
- 100 г муки
- 25 г какао-порошка
- четверть чайной ложки соли
- 2 яйца
- 1 ст.л растопленного сливочного масла
- 300 мл молока
Для шоколадного соуса нужно:
- 100 г черного шоколада
- 15 г сливочного масла
- 1,5 ст.л меда
- 70 мл молока
Приготовление
1. В глубокой миске взбейте яйца с маслом и молоком. После, в отдельной посудине перемешайте муку, какао-порошок, сахар и соль. В полученной смеси сделайте воронку и влейте взбитые яйца. Хорошенько взбив ингредиенты, поставьте тесто на 30 минут в холодильник.
2. Прогрейте блинную сковороду на огне и смажьте дно сливочным маслом. Пеките блины с двух сторон до золотистого цвета.
3. Чтоб приготовить шоколадный соус, сперва следует растопить шоколад на водяной бане, добавив масло и мед. После образования однородной массы, снимите его с огня и постепенно смешайте с молоком.
4. Перед подачей полейте блины соусом. Также, можно украсить сахарной пудрой или любимыми фруктами.
Елизавета Глинская - известный украинский повар и финалистка второго сезона кулинарного шоу "Мастершеф".
Ажурные блинчики
Ингредиенты
- 500 мл теплого молока
- 250 мл газированной воды комнатной температуры
- 250 г муки
- 3 яйца
- 2 ст.л сахара
- 3 ст.л растительного масла
- 1 ч.л соды
Приготовление
1. Вначале взбейте яйца с сахаром и добавьте соду, погашенную уксусом. Небольшими порциями постепенно подмешивайте всю просеянную муку. Далее добавьте молоко, растительное масло и хорошо перемешайте. Влейте воду, снова перемешайте и дайте настояться десять минут.
2. На среднем огне разогрейте блинную сковороду. Непосредственно перед выпеканием смажьте дно маслом.
3. Подавайте блины с любимыми начинками.
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