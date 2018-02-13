Изысканная Масленица. Рецепты блинчиков от известных поваров

Ежегодно в украинских семьях отмечают один из самых «вкусных» праздников - Масленицу.

Испокон веков главным атрибутом Масленицы, помимо чучела, считаются ароматные и вкусные блины. Чтобы порадовать друзей и родных чем-то новеньким, НВ представляет любимые рецепты блинов и оладьев от известных поваров.

Вольфганг Пак - знаменитый австрийский шеф-повар, ресторатор, бизнесмен и законодатель кулинарной моды. Ежегодно шефствует на кухне Губернаторского бала, который проводится в Голливуде после церемонии вручения премии Оскар.

Десертные оладьи

© Aimee Plesa/Flickr

Ингредиенты

3 стакана муки

1,5 ст. л разрыхлителя теста

2 ч. л соды

полстакана сахара

четверть чайной ложки соли

4 яйца

3 стакана обезжиренных сливок

полстакана растопленного сливочного масла

Приготовление

1. Смешайте муку, разрыхлитель, соду, сахар и соль в миске. Возьмите другую емкость и взбейте яйца со сливками и маслом.

2. Постепенно добавляя муку, взбейте смесь до нужной консистенции.

3. Возьмите чугунную сковороду, или другую сковороду с толстым дном, и нагрейте на среднем огне. После того, как она хорошо прогреется, выложите тесто столовой ложкой и хорошенько прожарьте с двух сторон до образования корочки.

4. Подавайте с джемом, сметаной или шоколадной пастой.

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Американские панкейки

© Michael Stern/Flickr

Ингредиенты

3 крупных яйца

115 г муки

1 ч. л с горкой разрыхлителя

140 мл молока

щепотка соли

Приготовление

1. Отделите желтки от белков и в отдельной миске смешайте их с мукой, разрыхлителем и молоком.

2. Взбейте белки с солью до образования пены, после чего добавьте ранее приготовленную смесь.

3. Поставьте на средний огонь сковороду с антипригарным покрытием. После того, как она прогреется, налейте немного теста и подождите, пока снизу образуется золотистая корочка. Также, на этом этапе можно добавить в панкейки ягоды или фрукты по вкусу. Далее обжарьте их с другой стороны.

4. Подавайте с шоколадом, вареньем, сиропом или просто с фруктами.

Гордон Рамзи - известный британский шеф-повар, удостоенный 16 звезд Мишлен. Также является ведущим множества телевизионных программ и автором кулинарных книг.

Блины с шоколадным соусом

© wikimedia commons

Ингридиенты

Для теста понадобится:

100 г муки

25 г какао-порошка

четверть чайной ложки соли

2 яйца

1 ст.л растопленного сливочного масла

300 мл молока

Для шоколадного соуса нужно:

100 г черного шоколада

15 г сливочного масла

1,5 ст.л меда

70 мл молока

Приготовление

1. В глубокой миске взбейте яйца с маслом и молоком. После, в отдельной посудине перемешайте муку, какао-порошок, сахар и соль. В полученной смеси сделайте воронку и влейте взбитые яйца. Хорошенько взбив ингредиенты, поставьте тесто на 30 минут в холодильник.

2. Прогрейте блинную сковороду на огне и смажьте дно сливочным маслом. Пеките блины с двух сторон до золотистого цвета.

3. Чтоб приготовить шоколадный соус, сперва следует растопить шоколад на водяной бане, добавив масло и мед. После образования однородной массы, снимите его с огня и постепенно смешайте с молоком.

4. Перед подачей полейте блины соусом. Также, можно украсить сахарной пудрой или любимыми фруктами.

Елизавета Глинская - известный украинский повар и финалистка второго сезона кулинарного шоу "Мастершеф".

Ажурные блинчики

© pexels

Ингредиенты

500 мл теплого молока

250 мл газированной воды комнатной температуры

250 г муки

3 яйца

2 ст.л сахара

3 ст.л растительного масла

1 ч.л соды

Приготовление

1. Вначале взбейте яйца с сахаром и добавьте соду, погашенную уксусом. Небольшими порциями постепенно подмешивайте всю просеянную муку. Далее добавьте молоко, растительное масло и хорошо перемешайте. Влейте воду, снова перемешайте и дайте настояться десять минут.

2. На среднем огне разогрейте блинную сковороду. Непосредственно перед выпеканием смажьте дно маслом.

3. Подавайте блины с любимыми начинками.

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