Идеальный рецепт. Ученые выяснили, почему виски нужно пить со льдом

Ученые доказали, что виски действительно нужно пить со льдом

Шведские ученые провели исследование с целью выяснить, как следует употреблять виски.

Исследователи из университета Линнеус в ходе нескольких научных экспериментов обнаружили, что классическое сочетание льда и виски является оптимальным, и позволяет максимально раскрыть вкус и аромат крепкого напитка. Об этом сообщает Independent.

Специалисты отметили, что проводили исследование с целью опровергнуть либо подтвердить распространенное мнение о том, что небольшое количество воды или льда в бокале с виски усиливает его вкус, а также раскрывает его аромат. В результате ученые выяснили, что сочетание воды и виски действительно является оптимальным для раскрытия аромата и вкуса алкогольного напитка.

«Мы хотели объяснить этот феномен на научном языке и рассмотреть процесс с химической точки зрения», - отмечают Бьерн Карлссон и Ран Фридман, ведущие авторы исследования.

Ученые напомнили, что при дистилляции доля спирта в виски составляет около 70 процентов, однако перед бутилированием его разбавляют водой, чтобы снизить крепость до 40 градусов.

Они объяснили, что усиление вкуса при соединении виски со льдом или водой происходит во многом благодаря гваяколу – веществу, которое наделяет виски характерным дымчатым запахом. Разгадка феномена «идеального микса» виски со льдом кроется в том, что гваякол хорошо растворим в этаноле и крайне плохо в воде. Таким образом, при крепости напитка до 45 градусов большая часть гваякола скапливается на поверхности, действуя на наши обонятельные рецепторы и усиливая характерный дымчатый аромат. В свою очередь, в виски крепостью свыше 59 процентов, гваякол расплывается по всей толще жидкости и, как следствие, аромат напитка становится менее ощутим.

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