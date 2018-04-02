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Готовимся к пасхальной трапезе. Пять лучших рецептов праздничных пасок

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&copy;antonina.latayko@gmail.com/Depositphotos

©antonina.latayko@gmail.com/Depositphotos

Из года в год добрый, светлый и щедрый праздник Воскресения Христова отличается сытным трапезным столом, который украшают паски, крашенки, весенние салаты, мясные, рыбные и другие блюда.

НВ подготовил подборку самых интересных и вкусных рецептов пасок. Пусть ваша Пасха пройдет в теплой и душевной атмосфере, а праздничный стол приятно удивит родных, любимых и близких.

Традиционная паска

© lyudavitaya/Flickr

© lyudavitaya/Flickr

Пышная, классическая пасхальная выпечка. Процесс приготовления длительный и многоэтапный, зато паски получаются нежными, сладкими и ароматными.

Ингредиенты:

  • 2 кг муки
  • 1 литр молока
  • 30 яиц
  • 700 грамм сливочного масла
  • 100 грамм дрожжей
  • 1 кг сахара
  • 1 чайная ложка соли
  • 1 стакан изюма
  • 1 чайная ложка корицы
  • Пол чайной ложки молотого кардамона
  • Тертый мускатный орех
  • 10 грамм ванильного сахара
  • Маргарин для смазывания форм

Способ приготовления:

Первым делом необходимо приготовить опару. Для этого следует поставить на огонь молоко и потихоньку добавить к нему полтора стакана муки. Тщательное перемешанное заварное тесто нужно поставить остывать. Далее разотрите дрожжи с одной столовой ложкой сахара, и когда они станут жидкими, влейте их в заварное тесто. Перемешайте массу и поставьте на полтора часа в теплое место.

Далее у яиц нужно отделить белки от желтков. К желткам следует добавить сахар и тщательно взбить блендером. Затем добавьте к яйцам мягкое сливочное масло и разотрите до однородной массы. Посолите и добавьте изюм. Также в сдобу добавьте кардамон, корицу, мускатный орех и ванильный сахар. Перемешайте и влейте в опару.

Добавляйте к полученному тесту просеянную муку до тех пор, пока тесто не начнет отставать от рук. Уложите тесто в крупную миску и оставьте подходить. Этот процесс займет около трех часов. Когда тесто подойдет, выложите его по формам, предварительно смазанным маргарином, и выпекайте в духовке около 40-60 минут при температуре 180 градусов. Готовые паски сначала должны немного остыть. Только после этого их следует вынимать из форм.

Для приготовления белой глазури взбейте миксером два белка и стакан сахара. Смажьте таким кремом верхушки пасок и украсьте кондитерской посыпкой.

Миндальная паска

© www.tOrange.us

© www.tOrange.us

Необычный вкусный рецепт, которым можно разнообразить праздничный стол.

Ингредиенты:

  • 1 кг муки
  • 500 мл молока
  • 50 грамм дрожжей
  • 5 яиц
  • 300 грамм сливочного масла
  • 200 грамм очищенного миндаля
  • 1 лимон
  • 1 стакан изюма
  • 200 грамм сахара
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Молоко следует вскипятить и охладить до температуры парного. В небольшой части молока развести дрожжи, добавить столовую ложку сахара. К оставшемуся молоку необходимо высыпать муку и вспенившиеся дрожжи. Массу перемешать и поставить в теплое место.

Тем временем с оставшимся сахаром нужно взбить желтки, добавить растопленное масло, тертую цедру лимона, изюм, измельченный миндаль и соль. Перемешать и добавить в тесто. Белки следует взбить в густую пену и тоже влить в тесто.

Аккуратно перемешанное тесто выложить в смазанную маслом и посыпанную мукой форму, дать немного подойти, смазать верхушку желтком, посыпать миндальными орешками и выпекать при температуре 180 градусов. Готовность паски можно заметить по образованию румяной корочки.

Кукурузная паска

© Jim Forest/Flickr

© Jim Forest/Flickr

Оригинальный рецепт, по типу теста напоминающий кекс.

Ингредиенты:

  • 120 грамм кукурузной муки
  • 100 грамм пшеничной муки
  • 150 грамм сливочного масла
  • 100 грамм сахара
  • 100 мл сливок
  • 10 грамм разрыхлителя теста
  • 3 яйца
  • 1 лимон
  • Сахарная пудра
  • Цукаты, изюм – по вкусу

Способ приготовления:

Сливочное масло необходимо размягчить и смешать с сахарной пудрой. Когда пудра растворится и масса станет однородной, добавьте три желтка и взбейте. Добавьте тертую лимонную цедру и сок половины лимона, продолжайте взбивать. Добавьте просеянную кукурузную и пшеничную муку, разрыхлитель, сливки и взбейте еще раз.

На 15 минут замочите изюм. Затем изюм и цукаты добавьте в тесто. Аккуратно перемешайте ложкой. Взбейте два белка со щепоткой соли, и полученную пену влейте в тесто. Выложите тесто в форму на 2/3 и выпекайте 50-60 минут при температуре 180 градусов. Украсьте по своему усмотрению.

Паска в мультиварке

© Kovalchuk Nikolay/Flickr

© Kovalchuk Nikolay/Flickr

Пасхальный хлеб можно приготовить не только в духовке, но и в мультиварке. Такой вариант приготовления сегодня интересен многим хозяйкам.

Ингредиенты:

  • 2,5 стакана муки
  • 100 мл молока
  • 75 грамм сливочного масла
  • 10 грамм дрожжей
  • Щепотка соли
  • Щепотка ванилина
  • Сахар
  • 2 яйца
  • Изюм – по вкусу

Способ приготовления:

Для начала растопите дрожжи в теплом молоке. Перемешайте и оставьте на пять минут. Затем взбейте яйца с сахаром и добавьте к ним размягченное сливочное масло. Влейте в эту массу разведенные дрожжи и перемешайте. Оставьте в теплом месте на несколько часов.

По истечению отведенного времени еще раз перемешайте массу и всыпьте просеянную муку, добавьте изюм и выложите в большую миску. Оставьте на полтора часа, чтобы тесто подошло.

Затем смажьте чашу мультиварки маслом и выложите в нее тесто. Включите режим Выпечка и выпекайте на протяжении 40-50 минут. Украсьте глазурью, кондитерской посыпкой и цукатами.

Диетическая творожная паска

© dolphy_tv/Flickr

© dolphy_tv/Flickr

Этот рецепт понравится тем, кто чтит православные традиции, однако не хочет испортить фигуру. Паска готовится без добавления муки и яиц.

Ингредиенты:

  • 500 грамм творога
  • Пол стакана жирной сметаны
  • 100 грамм сливочного масла
  • 100 грамм сахарной пудры
  • Орехи, цукаты, сухофрукты – по вкусу

Способ приготовления:

Сметану, творог, масло и сахарную пудру смешать до однородной массы, поместить в форму для паски, прикрыть марлей и положить сверху тяжелый пресс (мясорубка, утюг, камень). Оставить в холодильнике на, как минимум, 12 часов. Перед подачей на стол красиво украсить цукатами, сухофруктами и орехами.

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