Готовимся к пасхальной трапезе. Пять лучших рецептов праздничных пасок

Пышная, классическая пасхальная выпечка. Процесс приготовления длительный и многоэтапный, зато паски получаются нежными, сладкими и ароматными.

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Первым делом необходимо приготовить опару. Для этого следует поставить на огонь молоко и потихоньку добавить к нему полтора стакана муки. Тщательное перемешанное заварное тесто нужно поставить остывать. Далее разотрите дрожжи с одной столовой ложкой сахара, и когда они станут жидкими, влейте их в заварное тесто. Перемешайте массу и поставьте на полтора часа в теплое место.

Далее у яиц нужно отделить белки от желтков. К желткам следует добавить сахар и тщательно взбить блендером. Затем добавьте к яйцам мягкое сливочное масло и разотрите до однородной массы. Посолите и добавьте изюм. Также в сдобу добавьте кардамон, корицу, мускатный орех и ванильный сахар. Перемешайте и влейте в опару.

Добавляйте к полученному тесту просеянную муку до тех пор, пока тесто не начнет отставать от рук. Уложите тесто в крупную миску и оставьте подходить. Этот процесс займет около трех часов. Когда тесто подойдет, выложите его по формам, предварительно смазанным маргарином, и выпекайте в духовке около 40-60 минут при температуре 180 градусов. Готовые паски сначала должны немного остыть. Только после этого их следует вынимать из форм.

Для приготовления белой глазури взбейте миксером два белка и стакан сахара. Смажьте таким кремом верхушки пасок и украсьте кондитерской посыпкой.