Готовимся к пасхальной трапезе. Пять лучших рецептов праздничных пасок

Из года в год добрый, светлый и щедрый праздник Воскресения Христова отличается сытным трапезным столом, который украшают паски, крашенки, весенние салаты, мясные, рыбные и другие блюда.
НВ подготовил подборку самых интересных и вкусных рецептов пасок. Пусть ваша Пасха пройдет в теплой и душевной атмосфере, а праздничный стол приятно удивит родных, любимых и близких.
Традиционная паска
Пышная, классическая пасхальная выпечка. Процесс приготовления длительный и многоэтапный, зато паски получаются нежными, сладкими и ароматными.
Ингредиенты:
- 2 кг муки
- 1 литр молока
- 30 яиц
- 700 грамм сливочного масла
- 100 грамм дрожжей
- 1 кг сахара
- 1 чайная ложка соли
- 1 стакан изюма
- 1 чайная ложка корицы
- Пол чайной ложки молотого кардамона
- Тертый мускатный орех
- 10 грамм ванильного сахара
- Маргарин для смазывания форм
Способ приготовления:
Первым делом необходимо приготовить опару. Для этого следует поставить на огонь молоко и потихоньку добавить к нему полтора стакана муки. Тщательное перемешанное заварное тесто нужно поставить остывать. Далее разотрите дрожжи с одной столовой ложкой сахара, и когда они станут жидкими, влейте их в заварное тесто. Перемешайте массу и поставьте на полтора часа в теплое место.
Далее у яиц нужно отделить белки от желтков. К желткам следует добавить сахар и тщательно взбить блендером. Затем добавьте к яйцам мягкое сливочное масло и разотрите до однородной массы. Посолите и добавьте изюм. Также в сдобу добавьте кардамон, корицу, мускатный орех и ванильный сахар. Перемешайте и влейте в опару.
Добавляйте к полученному тесту просеянную муку до тех пор, пока тесто не начнет отставать от рук. Уложите тесто в крупную миску и оставьте подходить. Этот процесс займет около трех часов. Когда тесто подойдет, выложите его по формам, предварительно смазанным маргарином, и выпекайте в духовке около 40-60 минут при температуре 180 градусов. Готовые паски сначала должны немного остыть. Только после этого их следует вынимать из форм.
Для приготовления белой глазури взбейте миксером два белка и стакан сахара. Смажьте таким кремом верхушки пасок и украсьте кондитерской посыпкой.
Миндальная паска
Необычный вкусный рецепт, которым можно разнообразить праздничный стол.
Ингредиенты:
- 1 кг муки
- 500 мл молока
- 50 грамм дрожжей
- 5 яиц
- 300 грамм сливочного масла
- 200 грамм очищенного миндаля
- 1 лимон
- 1 стакан изюма
- 200 грамм сахара
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
Молоко следует вскипятить и охладить до температуры парного. В небольшой части молока развести дрожжи, добавить столовую ложку сахара. К оставшемуся молоку необходимо высыпать муку и вспенившиеся дрожжи. Массу перемешать и поставить в теплое место.
Тем временем с оставшимся сахаром нужно взбить желтки, добавить растопленное масло, тертую цедру лимона, изюм, измельченный миндаль и соль. Перемешать и добавить в тесто. Белки следует взбить в густую пену и тоже влить в тесто.
Аккуратно перемешанное тесто выложить в смазанную маслом и посыпанную мукой форму, дать немного подойти, смазать верхушку желтком, посыпать миндальными орешками и выпекать при температуре 180 градусов. Готовность паски можно заметить по образованию румяной корочки.
Кукурузная паска
Оригинальный рецепт, по типу теста напоминающий кекс.
Ингредиенты:
- 120 грамм кукурузной муки
- 100 грамм пшеничной муки
- 150 грамм сливочного масла
- 100 грамм сахара
- 100 мл сливок
- 10 грамм разрыхлителя теста
- 3 яйца
- 1 лимон
- Сахарная пудра
- Цукаты, изюм – по вкусу
Способ приготовления:
Сливочное масло необходимо размягчить и смешать с сахарной пудрой. Когда пудра растворится и масса станет однородной, добавьте три желтка и взбейте. Добавьте тертую лимонную цедру и сок половины лимона, продолжайте взбивать. Добавьте просеянную кукурузную и пшеничную муку, разрыхлитель, сливки и взбейте еще раз.
На 15 минут замочите изюм. Затем изюм и цукаты добавьте в тесто. Аккуратно перемешайте ложкой. Взбейте два белка со щепоткой соли, и полученную пену влейте в тесто. Выложите тесто в форму на 2/3 и выпекайте 50-60 минут при температуре 180 градусов. Украсьте по своему усмотрению.
Паска в мультиварке
Пасхальный хлеб можно приготовить не только в духовке, но и в мультиварке. Такой вариант приготовления сегодня интересен многим хозяйкам.
Ингредиенты:
- 2,5 стакана муки
- 100 мл молока
- 75 грамм сливочного масла
- 10 грамм дрожжей
- Щепотка соли
- Щепотка ванилина
- Сахар
- 2 яйца
- Изюм – по вкусу
Способ приготовления:
Для начала растопите дрожжи в теплом молоке. Перемешайте и оставьте на пять минут. Затем взбейте яйца с сахаром и добавьте к ним размягченное сливочное масло. Влейте в эту массу разведенные дрожжи и перемешайте. Оставьте в теплом месте на несколько часов.
По истечению отведенного времени еще раз перемешайте массу и всыпьте просеянную муку, добавьте изюм и выложите в большую миску. Оставьте на полтора часа, чтобы тесто подошло.
Затем смажьте чашу мультиварки маслом и выложите в нее тесто. Включите режим Выпечка и выпекайте на протяжении 40-50 минут. Украсьте глазурью, кондитерской посыпкой и цукатами.
Диетическая творожная паска
Этот рецепт понравится тем, кто чтит православные традиции, однако не хочет испортить фигуру. Паска готовится без добавления муки и яиц.
Ингредиенты:
- 500 грамм творога
- Пол стакана жирной сметаны
- 100 грамм сливочного масла
- 100 грамм сахарной пудры
- Орехи, цукаты, сухофрукты – по вкусу
Способ приготовления:
Сметану, творог, масло и сахарную пудру смешать до однородной массы, поместить в форму для паски, прикрыть марлей и положить сверху тяжелый пресс (мясорубка, утюг, камень). Оставить в холодильнике на, как минимум, 12 часов. Перед подачей на стол красиво украсить цукатами, сухофруктами и орехами.
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