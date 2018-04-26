Где в Киеве можно будет устроить пикник 1 мая: список разрешенных мест

С 1 апреля 2016 года вступил в силу запрет на приготовление шашлыков и других продуктов на костре в лесопарковых зонах Киева.

Патрулируют зоны отдыха, где запрещено разведение костров, полицейские, а нарушителям придется заплатить штраф в размере 1500 грн. Также ввели штраф за заезд в лес на автомобиле, для этого в соответствующих местах установили шлагбаумы.

Чтобы не нарушать закон, шашлык можно приготовить в специально отведенных для этого местах, которые находятся преимущественно на окраинах Киева.

НВ публикует список 38 таких мест:

Дарницкое лесопарковое хозяйство

Днепровское лесничество

- зона отдыха Придорожная - трасса Киев-Чернигов возле ГАИ (площадь 0,2 га);

- зона отдыха Березка - ул. Братиславская (107 га);

- зона отдыха Радуга - ул. Новороссийская (253 га);

- зона отдыха Здоровье - ул. Жукова (75 га);

Дарницкое лесничество

- зона отдыха Тростянец - при въезде в лесничество, трасса Киев-Борисполь (334 га);

- зона отдыха Дубки - трасса Киев-Борисполь (330 га);

Никольское лесничество

- зона отдыха Елочка - около усадьбы лесничества (221 га);

- зона отдыха Памяти погибших - улица Оросительная (196 га);

Белодубравное лесничество

- зона отдыха Придорожная - трасса на с. Зазимье (35 га);

- зона отдыха Белая дубрава - трасса на с. Зазимье (148 га);

Броварское лесничество

- зона отдыха Калиновка - трасса Киев-Чернигов возле с. Калиновка (86 га);

- зона отдыха Придорожная - трасса Киев-Чернигов перед г. Бровары (1 га);

- зона отдыха Пуховская - трасса на с. Пуховка (68 га);

- зона отдыха Березовая роща - трасса Киев-Чернигов перед г. Бровары (144 га);

- зона отдыха Зеленая поляна - трасса Киев-Чернигов перед г. Бровары (1 га);

Святошинское лесопарковое хозяйство

Святошинское лесничество

- зона отдыха Мир - Житомирская трасса, Святошинский район (100,5 га);

- зона отдыха Нивки - Житомирская трасса, Святошинский район (176 га);

- зона отдыха им. Коцюбинского - около пгт Коцюбинское, Святошинский район, ул. Лесная (53 га);

- зона отдыха Сосновый бор - Житомирская трасса, Святошинский район (155,5 га);

- зона отдыха Святошино - Кольцевая дорога, Святошинский район, ул. Святошинская (53 га);

Киевское лесничество

- зона отдыха Жемчужина - ул. Краснофлотская, ул. Курортная, пгт Пуща-Водица, Оболонский район (26,3 га);

- зона отдыха Ирпень - у р. Ирпень, с. Гостомель, Святошинский район (70 га);

- зона отдыха Берковец - ул. Синеозерная, Подольский и Святошинский районы (93 га);

- зона отдыха Выдрица - с. Гостомель, Святошинский район, ул. Щорса (83 га);

Пуща-Водицкое лесничество

- зона отдыха Виноградарь - жилой массив Виноградарь, Подольский район, ул. Гонгадзе, Косенко (155 га);

- зона отдыха Березка - Большая кольцевая дорога, Оболонский район (71 га);

- зона отдыха Шевченко - Большая кольцевая дорога, Оболонский район (62 га);

- зона отдыха Партизанский бор - пгт Пуща-Водица, ул. Лесная, Оболонский район (136 га);

- зона отдыха Каланчова - Большая кольцевая дорога, Оболонский район (16 га);

Межигорское лесничество

- зона отдыха Горенская - село Горенка, ул. Киевская, Оболонский район (115 га);

- зона отдыха Межигорская - Минское шоссе, пересечение с ул. Днепроводской Оболонский район (32,5 га);

Лесопарковое хозяйство Конча-Заспа

Кончазасповское лесничество

- зона отдыха Добро пожаловать - Столичное шоссе (162 га);

- зона отдыха Конча-Заспа - у с. Мрыги (28 га);

- зона отдыха Приветливая - у санатория Конча-Заспа (9,4 га);

Дачное лесничество

- зона отдыха Лесной колодец - Столичное шоссе (115 га);

- зона отдыха Сосновый бор - Столичное шоссе (275 га);

- зона отдыха Березовая роща - Столичное шоссе (56 га);

- зона отдыха Днепр - Жуков остров (6 га).

Для удобства поиска все места, где можно жарить шашлыки, а также безопасно отдохнуть и насладиться природой, отмечены на карте.

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