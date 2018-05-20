Ешьте на здоровье. Пять полезных вечерних перекусов, которые не навредят фигуре

Эксперты портала о здоровом образе жизни Care 2 назвали продукты, которые можно есть в качестве позднего перекуса и при этом не бояться набрать лишний вес.

Заблуждение о том, что поздние перекусы вызывают увеличение веса, очень распространено. Но это не совсем так. Более правильно будет сказать, что к набору лишнего веса приводят нездоровые вечерние перекусы. Как, впрочем, и завтраки, и обеды, состоящие из вредной пищи.

Но если есть полезные, низкокалорийные продукты в небольшом количестве, то вреда для фигуры не будет. Вот пять здоровых закусок, которые можно есть поздно вечером.

1. Яблоко с арахисовым маслом. Разрежьте яблоко на ломтики, а затем намажьте на них две чайные ложки натурального арахисового масла. Убедитесь, что в составе масла нет сахара, искусственных подсластителей и вредных жиров. Такой перекус обеспечит сытость в течение ночи, и вы не проснетесь от голода.

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2. Морковь. Морковь – идеальная ночная закуска, потому что это полезно, питательно и с низкокалорийно. Разрежьте одну большую морковь на несколько небольших "палочек" или купите в супермаркете морковь беби.

3. Попкорн. Если вы привыкли что-нибудь жевать во время просмотра телевизора, пусть это будет попкорн, а не печенье. Попкорн содержит клетчатку, белки и углеводы. Главное – не посыпайте попкорн масляным, сырным или другим топпингом, так вы сделаете закуску высококалорийной.

4. Банан с ореховой пастой. Вечернее употребление банана может помочь обуздать тягу к сладкому. Просто нанесите столовую ложку натурального орехового масла на дольки банана и наслаждайтесь. Отметим, что банан может помочь вам быстрее и крепче уснуть, поскольку он содержит магний, улучшающий качество сна.

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5. Вишни. Обычные кислые вишни помогают чувствовать себя сытым и быстрее засыпать. Этот плод является хорошим источником мелатонина, гормона, который регулирует сон.

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