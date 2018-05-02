Дьявол, розовый слон и Звездные войны. Опубликован рейтинг самых крутых пивных этикеток всех времен

Американский мужской журнал Maxim обнародовал рейтинг самых крутых пивных этикеток всех времен.

В рейтинг, опубликованный на официальном сайте издания, вошли самые оригинальные оформления, как популярных и узнаваемых пивных марок, так и менее крупных и известных брендов. По данным редакции, при составлении списка также были учтены предпочтения любителей пива из разных стран мира.

«Некоторые пивные марки пережили десятилетия и стали самыми знаковыми и узнаваемыми брендами в мире. Но есть и молодые бренды, которые привлекли к себе внимание благодаря креативному и оригинальному оформлению», - сообщают в издании.

Отметим, рейтинг был составлен без ранжирования мест и включил в себя 20 пивных этикеток.

Читайте также: Пять интересных марок пива со всего мира

DELIRIUM TREMENS - BREWERY HUYGHE

Публикация от THIRD AVENUE FOOD MART (@thirdavenuefood) 22 Фев 2018 в 3:36 PST

STONE IPA - STONE BREWING

Публикация от Claudio Mollo Fernandes (@claudiomollof) 11 Авг 2017 в 2:48 PDT

FOLKLORE - STILLWATER ARTISANAL ALES

Публикация от Frank Gozzi (@g_fra) 2 Мар 2015 в 1:27 PST

FUNKY JEWBELATION - SHMALTZ BREWING COMPANY

Публикация от Shmaltz Brewing (@shmaltzbrewing) 6 Апр 2018 в 9:49 PDT

GANKO MILK STOUT & TSUYOI STRONG ALE - IPPON MATSU BEER

Публикация от curtis (@crtzmo) 11 Мар 2016 в 11:47 PST

GUINNESS EXTRA STOUT – GUINNESS

Публикация от Get Saturated (@newmexicodrifter) 16 Апр 2018 в 5:32 PDT

HELL OR HIGH WATERMELON - 21ST AMENDMENT BREWERY

Публикация от Bryant Shurley (@tampabeerrunner) 14 Апр 2018 в 10:41 PDT

HIGH LIFE - MILLER BREWING

Публикация от Five Points (@fivepointssj) 26 Апр 2018 в 5:58 PDT

IMPERIAL STOUT TROOPER - NEW ENGLAND BREWING

Публикация от @beerbaptist 14 Янв 2017 в 8:52 PST

LAZERSNAKE - 3 FLOYDS BREWING CO .

Публикация от 3 Floyds Brewing (@3floydsbrewing) 8 Авг 2017 в 10:59 PDT

MC CHOUFFE - BREWERY ACHOUFFE

Публикация от BEER BANK NACIONAL (@beerbank_nacional) 28 Мар 2018 в 6:54 PDT

NOA PECAN MUD – OMNIPOLLO

Публикация от T_O_M L_I_N_D_E_V_A_L_L (@tonpppa) 27 Авг 2017 в 9:00 PDT

PINK IPA – BREWDOG

Публикация от BrewDog (@brewdogofficial) 6 Мар 2018 в 1:11 PST

RAGING BITCH - FLYING DOG BREWERY

Публикация от Matt (@matt_mpg) 9 Апр 2018 в 2:32 PDT

SPRUCE TIP STOUT - BC CRAFT BEER COLLABORATION

Публикация от Ben Kolbus (@arsenicpants) 29 Окт 2013 в 12:44 PDT

SRIRACHA HOT STOUT BEER- ROGUE ALES

Публикация от My Beer Journey (@mybeerjourney) 2 Июн 2017 в 3:59 PDT

STELLA ARTOIS - STELLA ARTOIS BREWERY

Публикация от Stella Artois (@stellaartois) 10 Ноя 2016 в 1:04 PST

UTOPIAS - SAMUEL ADAMS

Публикация от Samuel Adams Beer (@samueladamsbeer) 26 Окт 2017 в 8:14 PDT

VINYL - MAGIC HAT BREWING COMPANY

Публикация от Zach Johnson (@zachjohnson.film) 28 Дек 2015 в 3:44 PST

ANCHOR STEAM - ANCHOR BREWING

Публикация от Beaches.Brews.Brunch (@beaches.brews.brunch) 27 Апр 2018 в 10:39 PDT

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook