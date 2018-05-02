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Дьявол, розовый слон и Звездные войны. Опубликован рейтинг самых крутых пивных этикеток всех времен

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Издание составило рейтинг самых оригинальных пивных этикеток

Издание составило рейтинг самых оригинальных пивных этикеток

Американский мужской журнал Maxim обнародовал рейтинг самых крутых пивных этикеток всех времен.

В рейтинг, опубликованный на официальном сайте издания, вошли самые оригинальные оформления, как популярных и узнаваемых пивных марок, так и менее крупных и известных брендов. По данным редакции, при составлении списка также были учтены предпочтения любителей пива из разных стран мира.

«Некоторые пивные марки пережили десятилетия и стали самыми знаковыми и узнаваемыми брендами в мире. Но есть и молодые бренды, которые привлекли к себе внимание благодаря креативному и оригинальному оформлению», - сообщают в издании.

Отметим, рейтинг был составлен без ранжирования мест и включил в себя 20 пивных этикеток.

DELIRIUM TREMENS - BREWERY HUYGHE

STONE IPA - STONE BREWING

FOLKLORE - STILLWATER ARTISANAL ALES

FUNKY JEWBELATION - SHMALTZ BREWING COMPANY

GANKO MILK STOUT & TSUYOI STRONG ALE - IPPON MATSU BEER

Публикация от curtis (@crtzmo)

GUINNESS EXTRA STOUT – GUINNESS

HELL OR HIGH WATERMELON - 21ST AMENDMENT BREWERY

HIGH LIFE - MILLER BREWING

IMPERIAL STOUT TROOPER - NEW ENGLAND BREWING

Публикация от @beerbaptist

LAZERSNAKE - 3 FLOYDS BREWING CO.

MC CHOUFFE - BREWERY ACHOUFFE

NOA PECAN MUD – OMNIPOLLO

PINK IPA – BREWDOG

RAGING BITCH - FLYING DOG BREWERY

Публикация от Matt (@matt_mpg)

SPRUCE TIP STOUT - BC CRAFT BEER COLLABORATION

SRIRACHA HOT STOUT BEER- ROGUE ALES

STELLA ARTOIS - STELLA ARTOIS BREWERY

UTOPIAS - SAMUEL ADAMS

VINYL - MAGIC HAT BREWING COMPANY

ANCHOR STEAM - ANCHOR BREWING

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