Дьявол, розовый слон и Звездные войны. Опубликован рейтинг самых крутых пивных этикеток всех времен

Американский мужской журнал Maxim обнародовал рейтинг самых крутых пивных этикеток всех времен.
В рейтинг, опубликованный на официальном сайте издания, вошли самые оригинальные оформления, как популярных и узнаваемых пивных марок, так и менее крупных и известных брендов. По данным редакции, при составлении списка также были учтены предпочтения любителей пива из разных стран мира.
«Некоторые пивные марки пережили десятилетия и стали самыми знаковыми и узнаваемыми брендами в мире. Но есть и молодые бренды, которые привлекли к себе внимание благодаря креативному и оригинальному оформлению», - сообщают в издании.
Отметим, рейтинг был составлен без ранжирования мест и включил в себя 20 пивных этикеток.
- Читайте также: Пять интересных марок пива со всего мира
DELIRIUM TREMENS - BREWERY HUYGHE
STONE IPA - STONE BREWING
FOLKLORE - STILLWATER ARTISANAL ALES
FUNKY JEWBELATION - SHMALTZ BREWING COMPANY
GANKO MILK STOUT & TSUYOI STRONG ALE - IPPON MATSU BEER
GUINNESS EXTRA STOUT – GUINNESS
HELL OR HIGH WATERMELON - 21ST AMENDMENT BREWERY
HIGH LIFE - MILLER BREWING
IMPERIAL STOUT TROOPER - NEW ENGLAND BREWING
LAZERSNAKE - 3 FLOYDS BREWING CO.
MC CHOUFFE - BREWERY ACHOUFFE
NOA PECAN MUD – OMNIPOLLO
PINK IPA – BREWDOG
RAGING BITCH - FLYING DOG BREWERY
SPRUCE TIP STOUT - BC CRAFT BEER COLLABORATION
SRIRACHA HOT STOUT BEER- ROGUE ALES
STELLA ARTOIS - STELLA ARTOIS BREWERY
UTOPIAS - SAMUEL ADAMS
VINYL - MAGIC HAT BREWING COMPANY
ANCHOR STEAM - ANCHOR BREWING
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook
Комментарии
Правила комментирования