Диета? Нет, не слышали. Определена страна, потребляющая больше всего шоколада

Новое исследование определило страны, которые потребляют больше всего шоколада в мире.

Согласно Глобальной базе данных по новым продуктам компании Mintel (Mintel Global New Products Database – GNPD), наибольшее количество шоколада потребляют жители Великобритании, пишет Independent. Эксперты подсчитали, что каждый британец в среднем употребил около 8,4 кг шоколада в 2017 году.

На втором месте в рейтинге стран, потребляющих больше всего шоколада, расположилась Швейцария, а тройку лидеров замкнула Германия. В пятерку стран-«шоколадоежек» также вошли Россия и Австрия.

© Mintel

Кроме того, исследование Mintel показало, что потребление шоколада по всему миру растет и в прошлом году производство шоколада выросло на 23 процента. Эти данные обнародованы на пике популярности диет без сахара, которые ранее раскритиковала австралийский диетолог Тара Леонг из университета Саншайн-Кост.

Впрочем, по данным Mintel, популярность здорового питания и вегетарианства имела свои последствия и привела к увеличению производства и потребления веганского шоколада по всей Европе. Наибольшая популярность веганского шоколада наблюдается в Испании, Франции и Польше.

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