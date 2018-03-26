Алкогольный Оскар. Эксперты назвали лучшие сорта виски 2018 года

Престижное британское издание о виски Whisky Magazine анонсировало победителей премии World Whiskeys Awards 2018, определив лучшие сорта виски в разных категориях.
Победители были объявлены 22 марта в рамках торжественного ужина в Лондоне, где встретились крупнейшие производители виски, а также лучшие мировые эксперты в области виски, передает Forbes. Издание отмечает, что в этом году за премию World Whiskeys Awards 2018 боролось около 1000 брендов из разных стран мира.
НВ Style предлагает ознакомиться со списком лучших виски 2018 года.
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World Whiskeys Awards 2018. Лучшие сорта виски 2018 года
Лучший пшеничный виски - Bainbridge Battle Point Two Islands Islay Cask
Лучший кукурузный виски - Balcone's True Blue 100
Лучший ржаной виски - 291 Colorado Rye Aspen Stave Finish
Лучший зерновой виски - Bain's Cape Mountain Whisky
Лучший бурбон - 1792 Full Proof Kentucky Straight Bourbon
Лучший блендед молт виски - Taketsuru 17 Year-Old
Лучший купажированный лимитированный виски - Ichiro's Malt & Grain Limited Edition
Лучший купажированный виски - Johnnie Walker Gold Reserve
Лучший односолодовый виски разлитый из одной бочки - Sullivan's Cove American Oak Single Cask
Лучший сингл молт виски - Hakushu 25 Year-Old
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