Алкогольный Оскар. Эксперты назвали лучшие сорта виски 2018 года

Престижное британское издание о виски Whisky Magazine анонсировало победителей премии World Whiskeys Awards 2018, определив лучшие сорта виски в разных категориях.

Победители были объявлены 22 марта в рамках торжественного ужина в Лондоне, где встретились крупнейшие производители виски, а также лучшие мировые эксперты в области виски, передает Forbes. Издание отмечает, что в этом году за премию World Whiskeys Awards 2018 боролось около 1000 брендов из разных стран мира.

НВ Style предлагает ознакомиться со списком лучших виски 2018 года.

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World Whiskeys Awards 2018. Лучшие сорта виски 2018 года

Лучший пшеничный виски - Bainbridge Battle Point Two Islands Islay Cask

Лучший кукурузный виски - Balcone's True Blue 100

Лучший ржаной виски - 291 Colorado Rye Aspen Stave Finish

Публикация от Distillery 291 ™️ (@distillery291) 23 Авг 2016 в 3:46 PDT

Лучший зерновой виски - Bain's Cape Mountain Whisky

Лучший бурбон - 1792 Full Proof Kentucky Straight Bourbon

Лучший блендед молт виски - Taketsuru 17 Year-Old

Публикация от Sullivans Cove Whisky (@sullivanscovewhisky) 14 Янв 2018 в 4:44 PST

Лучший купажированный лимитированный виски - Ichiro's Malt & Grain Limited Edition

Лучший купажированный виски - Johnnie Walker Gold Reserve

Лучший односолодовый виски разлитый из одной бочки - Sullivan's Cove American Oak Single Cask

Лучший сингл молт виски - Hakushu 25 Year-Old

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