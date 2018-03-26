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Алкогольный Оскар. Эксперты назвали лучшие сорта виски 2018 года

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Алкогольный Оскар. Эксперты назвали лучшие сорта виски 2018 года
© Freepik

Престижное британское издание о виски Whisky Magazine анонсировало победителей премии World Whiskeys Awards 2018, определив лучшие сорта виски в разных категориях.

Победители были объявлены 22 марта в рамках торжественного ужина в Лондоне, где встретились крупнейшие производители виски, а также лучшие мировые эксперты в области виски, передает Forbes. Издание отмечает, что в этом году за премию World Whiskeys Awards 2018 боролось около 1000 брендов из разных стран мира.

НВ Style предлагает ознакомиться со списком лучших виски 2018 года.

World Whiskeys Awards 2018. Лучшие сорта виски 2018 года

Лучший пшеничный виски - Bainbridge Battle Point Two Islands Islay Cask

Лучший кукурузный виски - Balcone's True Blue 100

Лучший ржаной виски - 291 Colorado Rye Aspen Stave Finish

Лучший зерновой виски - Bain's Cape Mountain Whisky

Лучший бурбон - 1792 Full Proof Kentucky Straight Bourbon

Лучший блендед молт виски - Taketsuru 17 Year-Old

 

Лучший купажированный лимитированный виски - Ichiro's Malt & Grain Limited Edition

Лучший купажированный виски - Johnnie Walker Gold Reserve

Лучший односолодовый виски разлитый из одной бочки - Sullivan's Cove American Oak Single Cask

Лучший сингл молт виски - Hakushu 25 Year-Old

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