Алкогольные тренды. Опубликован рейтинг самых популярных коктейлей в мире

Британское издание Drinks International опубликовало ежегодный рейтинг самых популярных алкогольных коктейлей в мире.

Рейтинг составлен на основе предпочтений посетителей лучших баров в мире, пишет Business Insider. В частности, издание составило список, проанализировав данные о продажах коктейлей в 106 барах из списка лучших питейных заведений планеты World's 50 Best Bars.

На первом месте в рейтинге расположился олд фешен - коктейль-аперитив Международной ассоциации барменов на основе бурбона, скотча или ржаного виски, который подается с долькой апельсина и коктейльной вишней. Он возглавляет рейтинг четвертый год подряд и является самым продаваемым коктейлем в лучших барах мира.

На втором месте расположился негрони – коктейль на основе джина и вермута, а тройку лидеров в рейтинге замкнул виски сауэр.

Публикация от Kate Arends (@witanddelight_) 15 Июн 2018 в 1:01 PDT

Полный рейтинг 30 лучших коктейлей в мире выглядит следующим образом:

Олд фешен Негрони Виски сауэр Драй мартини Дайкири Маргарита Манхэттен Московский мул Эспрессо мартини Мохито Апероль-шприц Boulevardier или Приключения Негрони Сазерак Кровавая Мэри Пенициллин Джин-физ Vieux Carré Май Тай Писко сауэр Тьма и буря Водка мартини Амаретто сауер Кровь и песок Сайдкар Том Коллинз Космополитен Авиация Френч 75 Шампань Гимлет

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