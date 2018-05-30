$24 тыс. за бутылку. Moët&Chandon выпустил лимитированную серию шампанского в честь Роджера Федерера

Французский производитель алкоголя Moët&Chandon представил лимитированную коллекцию шампанского, выпущенную в честь 20-кратного чемпиона Большого Шлема Роджера Федерера и его 20-летнего профессионального теннисного господства.

Коллекция под названием Greatness Since 1998 разлита в бутылки Grand Vintage Magnum, завернутые в кожу и подписанные и пронумерованные самим спортсменом, пишет Hypebeast.

Фото: Moët&Chandon

Полоски кожи, которыми обернуты бутылки, напоминают ручки ракеток Роджера. Под этой оберткой, на этикетке бутылки, можно найти подпись спортсмена, а также сообщение: "Мечты сбываются".



Стоимость одной бутылки - 24 тыс. долларов, всего выпущено 20 бутылок. Их можно будет купить по спецзаказу, при этом вся прибыль будет направлена на поддержку Фонда Роджера Федерера – образовательной инициативы для региона Южной Африки и Швейцарии.

Фото: Moët&Chandon

Роджер Федерер - швейцарский теннисист, первая ракетка мира в одиночном разряде. Спортивные специалисты называют Федерера лучшим теннисистом в истории. Он - обладатель множества рекордов, включая 20 титулов на турнирах Большого шлема. В 2017 году стал первым в истории 8-кратным чемпионом Уимблдонского турнира среди мужчин.

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