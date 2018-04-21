Золота дзиґа 2018. Красная дорожка украинской кинопремии

20 апреля в КВЦ Парковый состоялось вручение национальной кинопремии Золота дзиґа. На церемонию собрались звезды украинского кино и шоу-бизнеса.

Открытие кинопремии началось с традиционной красной дорожки, по которой прошли гости церемонии. Среди них: певица Джамала, соучредитель UFW Ирина Данилевская, актрисы Ирма Витовкая, Наталья Васько, Катя Молчанова, Даша Плахтий и другие. Ведущими церемонии были Ахтем Сеитаблаев и Василиса Фролова.

Ахтем Сеитаблаев и Василиса Фролова

Виктория Тигипко

Ирина Данилевская

Золота дзиґа 2018. Объявлены победители национальной кинопремии

Генеральный продюсер ОМКФ Юлия Синькевич

Актриса Катя Молчанова

Актриса Наталья Васько

Фото: PR-служба Украинской киноакадемии

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