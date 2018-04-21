Золота дзиґа 2018. Красная дорожка украинской кинопремии

20 апреля в КВЦ Парковый состоялось вручение национальной кинопремии Золота дзиґа. На церемонию собрались звезды украинского кино и шоу-бизнеса.
Открытие кинопремии началось с традиционной красной дорожки, по которой прошли гости церемонии. Среди них: певица Джамала, соучредитель UFW Ирина Данилевская, актрисы Ирма Витовкая, Наталья Васько, Катя Молчанова, Даша Плахтий и другие. Ведущими церемонии были Ахтем Сеитаблаев и Василиса Фролова.
Ахтем Сеитаблаев и Василиса Фролова
Виктория Тигипко
Ирина Данилевская
Золота дзиґа 2018. Объявлены победители национальной кинопремии
Генеральный продюсер ОМКФ Юлия Синькевич
Актриса Катя Молчанова
Актриса Наталья Васько
Фото: PR-служба Украинской киноакадемии
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