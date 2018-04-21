На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Золота дзиґа 2018. Красная дорожка украинской кинопремии

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Красная дорожка украинской кинопремии Золота дзиґа
Фото: PR-служба Украинской киноакадемии

Красная дорожка украинской кинопремии Золота дзиґа

20 апреля в КВЦ Парковый состоялось вручение национальной кинопремии Золота дзиґа. На церемонию собрались звезды украинского кино и шоу-бизнеса.

Открытие кинопремии началось с традиционной красной дорожки, по которой прошли гости церемонии. Среди них: певица Джамала, соучредитель UFW Ирина Данилевская, актрисы Ирма Витовкая, Наталья Васько, Катя Молчанова, Даша Плахтий и другие. Ведущими церемонии были Ахтем Сеитаблаев и Василиса Фролова.

 

Ахтем Сеитаблаев и Василиса Фролова

 

Виктория Тигипко

 

Ирина Данилевская

Золота дзиґа 2018. Объявлены победители национальной кинопремии 

 

Генеральный продюсер ОМКФ Юлия Синькевич

Актриса Катя Молчанова

 

Актриса Наталья Васько 

 

Фото: PR-служба Украинской киноакадемии

 

Больше фото в галерее: Золота дзиґа 2018. Красная дорожка украинской кинопремии

 

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове