Желтые ботинки. Легендарые Timberland отметили свое 45-летие

В киевской галерее Art 14 Gallery, вслед за Лондоном, состоялась вечеринка Celebrate the Icons в честь юбилея культовых желтых ботинок Timberland.

Светские гости, журналисты и блогеры собрались, чтобы ближе познакомиться с полувековой историей самого известного lifestyle outdoor бренда в мире. Главными героями вечера стали yellow boots, которые на сегодняшний день являются неотъемлемой частью гардероба мировых трендсеттеров: Барак Обама, Jay-Z, Брюс Уиллис, Дэвид Духовны, Хлои Кардашьян, Кира Найтли, Рианна отдают предпочтение ботинкам Timberland.

Желтые ботинки были созданы 45 лет назад эмигрантом из Одессы Натаном Шварцем. Из обуви для лесорубов они превратились в икону мирового хип хопа. Успех желтых ботинок обеспечила новая технология бесшовного соединения кожаного верха и резиновой подошвы, разработанная и запатентованная Timberland. Благодаря этому высокое качество, проверенное десятилетиями, остается неизменным, а каждая новая модель ботинок, становится еще более разнообразной по форме и цветовой гамме. К 45-летию бренда была создана лимитированная коллекция Timberland с тиснением 45th Anniversary на язычке ботинка. Коллекция уже представлена в магазинах Timberland по всему миру, в том числе и в Украине.

К мировому празднованию 45-летия иконы хип-хопа – Original Yellow Boots – присоединились Гарик Корогодский, Потап и Mozgi, Фагот, Diezel & The Z, Жан Беленюк и другие звезды. Большинство гостей пришли на вечеринку именно в Original Yellow Boots.

Любимым развлечением гостей стал Scratch DJ Battle и Chainsaw performance от STIHL, во время которого была создана огромная арт-инсталляция из цельного дуба в форме легендарного ботинка TIMBERLAND. Атмосферу вечера создавал DJ set от LEMOJOE (Dornabanda) и DJ Andrew.

Вечеринка проходила в лофт-пространстве галерее, стены которой были украшены работами современного украинского художника-монументалиста Владимира Ершихина. Ботинки Timberland также стали частью экспозиции и были представлены в инсталляции с виниловыми проигрывателями, что символизирует связь бренда с историей музыки, начиная с 90-х и до сегодня. Желтые ботинки превратились в мировую культурную икону, которая спустя 45 лет остается такой же желанной и сегодня.

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