Впервые в Украине открыта охота на марлина

Марлин (рыба-парус) – одна из самых крупных, сильных и быстрых рыб. Смелый, дерзкий единоличный охотник, не имеющий естественных врагов. Марлины способны очень быстро плавать, развивая скорость более 100 км/ч.
Марлины являются ценным трофеем среди рыбаков всего мира, некоторые особи достигают веса 800-900 кг.
Эту невероятно сильную рыбу описал Эрнест Хемингуэй в своей повести «Старик и море», что вызвало дополнительный спрос и волну охоты.
Начиная с сентября, у каждого мужчины появляется возможность поймать МАРЛИНА в Украине!
Лови своего первого МАРЛИНА уже в сентябре!
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