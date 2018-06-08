В центре Киева известные украинцы прочитают рассказы Олега Сенцова

В акции примут участие друзья и коллеги Олега

В субботу, 9 июня, в 11:00 на Майдане Независимости состоится акция в поддержку известного кинорежиссера Олега Сенцова, который объявил бессрочную голодовку ради освобождения политзаключенных.

В акции примут участие друзья и коллеги Олега, украинские актеры, ведущие, известные личности и музыканты. Они будут читать отрывки из произведений режиссера.

Среди участников акции Вслух - министр культуры Евгений Нищук, режиссер Ахтем Сеитаблаев, актриса Римма Зюбина, писатель Андрей Курков, музыкант и радиоведущий Сергей Кузин, музыкант Александр Фоззи Сидоренко, лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк, Кристина Соловий, генеральный продюсер Одесского кинофестиваля Юлия Синькевич и другие.

"Даже за решеткой Олег выражает позицию и пытается докричаться до Кремля и мира своим голоданием. Мы должны донести его голос и послужить его рупором. Для этого будем говорить его словам, взятыми из текстов рассказов Олега", - говорят организаторы.

Напомним, организаторы глобальной акции в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова и других политзаключенных, удерживаемых Россией, запустили второй этап кампании #SaveOlegSentsov.

Олег Сенцов объявил голодовку. Сейчас она продолжается 26-й день.

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