В Торонто состоялась премьера украинского мюзикла о свободе и достоинстве

15 сентября на фестивале украинской культуры в Торонто (Bloor West Village Toronto Ukrainian Festival) состоялась премьера рок-мюзикла «Got To Be Free».

«Мы создаем свою историю и хотим, чтобы энергия и дух Майдана не были забыты», – говорит Георгий Хостикоев, исполнитель одной из главных ролей рок-мюзикла.

Bloor West Village Toronto Ukrainian Festival проводится ежегодно, начиная с 1995 года и собирает около полумиллиона посетителей. В течение трех дней фестиваль знакомит гостей с историей, обычаями и культурой Украины. Следует отметить, что такое событие, как мюзикл, состоялось здесь впервые и стало изюминкой фестиваля. Это символическое стечение обстоятельств, ведь показ Got To Be Free широкой общественности также стал дебютным. Примечательно, что в этом году открывали фестиваль премьер-министр Канады Джастин Трюдо и министр иностранных дел Канады, украинка по происхождению, Христя Фридланд.

История рок-мюзикла динамично развивается, сегодня Got To Be Free – это игра-вживую, интерактивная сценография и сильные эмоции. На сцене основатели-энтузиасты (Владимир Лавренчук, Даниил Билак, Марина Богун) и профессиональные актеры (Евгений Нищук, Дмитрий Линартович, Георгий Хостикоев), современный балет (балетмейстер Толик Фролов) и рок-бэнд (руководители – Назар Якобенчук и Дмитрий Кондратьев). Все играют сами себя со времен Майдана...

Сюжет мюзикла построен на истории двух людей – музыканта и девушки-волонтера, которые познакомились во время Майдана и влюбились друг в друга. В течение всего спектакля герои борются не только за счастье Украины, но и за свое собственное.

Место действия не ограничивается только сценой – между аудиторией ходят «титушки», исполняющие в мюзикле роль злой силы. Есть время борьбы и время перевоплощения, и, конечно, Добро побеждает Зло.

«Мы получили много эмоциональных, хороших отзывов от «земляков-канадцев», и особым моментом было то, что эта музыкальная история Майдана хорошо воспринята и канадцами, которые не знают украинского языка. Это очень радует: нам приятно, что современное украинское хорошо воспринимается в мире», - сказал о выступлении в Торонто Владимир Лавренчук, автор, идейный вдохновитель, режиссер и продюсер рок-мюзикла.

Что ж, зритель в Канаде получил свою порцию эмоционального заряда, а следующий показ шоу состоится уже в Украине, во Львове, 23 сентября – в современном пространстве Fest Republic.