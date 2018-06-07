В киносети Оскар стартует новый формат тихих сеансов для молодых мам

В День защиты детей, 1 июня, в сети кинотеатров «Оскар» стартовал первый ивент серии «Кинобранч в Оскаре» – нового формата утренних киносеансов для молодых мам.

Вместе с актрисой, healthy&beauty блогером Полиной Логуновой, а также семейным психологом молодые мамы смогли в непринужденной обстановке поделиться опытом материнства, обсудить вопросы красоты, здоровья, ГВ, поговорить о возвращении формы после родов и о том, как освоиться в новом статусе мамы.

В завершении мероприятия, гости большой компанией отправились на просмотр жаркой комедии с Эми Шумер – «Красотка на всю голову». Фильм шел с пониженным уровнем звука, что позволило смотреть кино даже с грудничками.

«Внедрение нового формата утренних сеансов для молодых мам – важная часть нашей стратегии развития. Серия «Кинобранчей в Оскаре» – не просто сеансы с пониженным уровнем звука, – это новый формат праздника для молодых мам. Кроме кино, у нас много живого общения, возможность развеяться и пообщаться со звездой, любимым блогером, семейным психологом, получить приятные подарки от партнёров, в то время как дети будут заняты играми с аниматорами. В дальнейшем мы планируем проводить такие кинобранчи на постоянной основе, а стоимость участия будет равна утренней цене билета в кино» – рассказала директор по маркетингу сети кинотеатров «Оскар» Александра Новикова.