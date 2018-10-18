Топ-10 новых лидеров начали борьбу за главный приз

18 октября на канале ICTV начнется финальный этап национального телепроекта «Новые лидеры». В прямом эфире каждый четверг Десятка лучших Лидеров будет проходить сложные испытания и бороться за главный приз проекта – миллион гривен. В конце каждого эфира телезрители СМС-голосованием будут решать: кто достоин продолжить борьбу, а кто должен покинуть проект.

В новом выпуске программы Лидеры столкнутся с реальными проблемами конкретного села Иванковцы на Житомирщине, которые им придется решать. А зрители увидят, насколько финалисты способны работать в команде, принимать неожиданные вызовы и находить контакт с жителями села.

Методом жеребьевки десятка лидеров разделится на две команды – желтую и синюю. Перед ними предстанут непростые задачи: решить одну системную проблему села, решить проблему одной конкретной семьи и провести культурно-массовое мероприятие. В течение недели обе команды будут реализовывать свои программы и параллельно вести агитационную работу. За лучшую команду проголосуют жители села, а из лидеров покинет проект – определят телезрители в прямом эфире. Таким образом, благодаря СМС-голосованию каждый может повлиять на ход проекта.

– Это большая идея нашего проекта – показать ответственность не только лидеров, но и всех, кто хочет перемен к лучшему, – отметил директор-президент телеканала ICTV Александр Богуцкий. – Это и есть прямой алгоритм демократии – победа ждет кого-то одного, и места для двоих там не будет. Итак, если вы поддерживаете ответственное лидерство и готовы к ответственному гражданству – ваше время пришло. Это время – ключевые 10 минут в конце каждого эфира «Новых лидеров». А если вы не хотите влиять на выбор, то другой сценарий очевиден: не голосуешь ты – побеждают те, за кого проголосовали другие.

Один номер телефона, один голос и каждый голосует только один раз. Зато по дешевому тарифу, – пообещал Александр Богуцкий.

Напомним, в десятку финалистов вошли: Ростислав Зауральский, Александр Славский, Сергей Замидра, Ольга Матюшина, Анна Петрова, Денис Минин, Геннадий Друзенко, Сергей Бреус, Максим Бородин и Ирина Заславец. Узнать больше о них можно здесь: https://novilidery.com/top-10.

Смотрите третий выпуск национального телепроекта «Новые лидеры» уже в этот четверг, 18 октября в 22.20 на телеканале ICTV.