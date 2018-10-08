Тихо и скромно. Церемония прощания с Монсерат Кабалье

Королева София на церемонии прощания с Монсерат Кабалье

Сегодня в Барселоне проходит церемония прощания с легендарной оперной певицей Монсеррат Кабалье.

Проводить в последний путь Монсерат Кабалье прибыли сотни людей, среди которых выдающиеся личности Испании: королева София, премьер Испании Педро Санчес, оперный певец Хосе Каррерас, представитель правительства Испании в Каталонии Тереса Кунильера, министр культуры Испании Хосе Гирао и многие другие.

Иьальянский перевц Альбано Кариззи. Фото: Getty images

Племянница певицы, рассказала, что при жизни Кабалье изъявила желание о скромной церемонии прощания. Кабалье похоронят на кладбище Сан-Андреу в Барселоне рядом с ее родителями.

Хосе Каррерас. Фото: Getty images

Напомним, испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в субботу в больнице Сан-Паулу в Барселоне в возрасте 85 лет.

Фото: Getty images

Мария де Монсеррат Вивиана Консепсьон Кабалье и Фольк (полное имя Монсеррат Кабалье) считается одной из лучших сопрано 20 века.

Фото: Getty images

Фото: Getty images

Фото: Getty images

Фото: Getty images

Фото: Getty images

В репертуаре Монсерат Кабалье - более 125 оперных партий, а мировая известность к Кабалье пришла после исполнения оперы Лукреция Борджиа на сцене нью-йоркского Карнеги-холла.

Певица сотрудничала с солистом группы Queen Фредди Меркьюри. Их дуэт - Barcelona - стал одной из двух официальных песен летних Олимпийских игр 1992 года.

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