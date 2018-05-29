Созданы из ожиданий гостя. Киевский Radisson Blu Hotel завершил первый этап редизайна номеров

Отель Radisson Blu Hotel в Киеве, расположенный недалеко от Золотых ворот, завершил первый этап реконструкции номеров. После редизайна было представлено 88 обновленных номеров на двух этажах.

Дизайн новых номеров был разработан известным дизайнерским бюро из Северной Европы Lundwall Architects (http://lwa.se/), известным своими адаптациями традиций скандинавского дизайна для дополнения уникального и оригинального интерьера.

Поведение и ожидания гостя формируют новую комнату отеля

Благодаря использованию скандинавских традиций, в новых номерах отеля Radisson Blu Hotel, Kyiv органично сочетаются простота, минимализм и функциональность. Полная реконструкция коснулась и элементов декора, сочетания материалов, новых цветовых решений, а также зонирования пространства номеров.

Еще одной целью реконструкции было повышение функциональности номеров в соответствии с требованиями сегодняшнего гостя: создание специальных рабочих зон и плагины для гаджетов в номерах Superior, рабочий стол и гостиная в номерах Junior Suite, просторная гостиная с круглым столом и барной стойкой в номере Suite.

Генеральный менеджер отеля Radisson Blu Hotel, Kyiv Джеспер Бо Хенриксен

"Когда мы вышли на рынок в 2005 году, были первой международной гостиничной сетью, которая начала свою работу в Киеве. Наши номера были представлены в трех дизайнерских стилях – морском, скандинавском и итальянском. Некоторые наши гости до сих пор остаются с нами и выбирают свои любимые номера в соответствии с дизайнерским стилем. Но ничто не вечно. Наши гости меняются, и мы должны соответствовать эволюции образа жизни гостя. Поведение и ожидания гостя формируют новую комнату отеля", - комментирует завершение первого этапа реконструкции генеральный менеджер (управляющий) отеля Radisson Blu Hotel, Kyiv и директор по городу Киев Джеспер Бо Хенриксен.

Реконструкция проводится в рамках общей стратегии развития Radisson Hotel Group, направленной на предоставление гостям лучшего мирового опыта отдыха. Именно в рамках этой стратегии весной 2017 года Radisson Blu Hotel, Kyiv полностью реконструировал конференц-зону, превратив ее в многофункциональные залы для мероприятий и банкетов с новой аудио- и видеотехникой и стильным дизайном.