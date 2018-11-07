Соколова, Казарин и Карпьяк вызывают Новых лидеров на жесткий разговор

Полуфинал на проекте «Новые лидеры». Ведущие канала ICTV Оксана Соколова («Факты недели. 100 минут с Оксаной Соколовой»), Павел Казарин («Утро в большом городе») и Вадим Карпьяк («Свобода слова») вызывают участников на жесткий разговор. Пятеро полуфиналистов должны будут убедить журналистов и зрителей, что именно они достойны победы.

Павел Казарин рассказал, чего ждать зрителям и участникам проекта от дискуссии с ведущими телеканала ICTV:

– Это будет разговор с претендентами и о претендентах, но для зрителей. Именно они в этой импровизированной схватке будут исполнять роль судей. И именно им выносить окончательный вердикт о том, кто и как продержался эти двенадцать раундов, – рассказал телеведущий.

Вадим Карпьяк, в первую очередь надеется увидеть и услышать, насколько Новые лидеры готовы отвечать на неприятные вопросы перед камерами:

– Лидерство – это не только умение вести за собой единомышленников, но также и умение коммуницировать со своими критиками, и в том числе публично.

На Hard Talk с ведущими вызваны Лидеры:

Максим Бородин, депутат Мариупольского городского совета, который борется за право людей дышать чистым воздухом в промышленных городах.

Лидерство – это не только умение вести за собой единомышленников, но также и умение коммуницировать со своими критиками

Геннадий Друзенко, волонтер, который уже четыре года с командой медиков спасает жизни людей на Донбассе и создает мобильную клинику для серой зоны.

Сергей Замидра, поселковый голова, сделавший Немешаево городком будущего, который стремится внедрить новейшие технологии во все общины Украины.

Ольга Матюшина, поселковый голова Коцюбинского, которая борется с незаконной вырубкой Беличанского леса, и стремится создать крупнейший национальный парк Европы в черте города.

Денис Минин, лидер движения ВОРКАУТ в Украине, который построил тысячи спортивных площадок и активно популяризирует здоровый образ жизни.

Кто из них попадет в финал и получит миллион гривен, решат зрители СМС-голосованием в прямом эфире.

Напомним, первого ноября в эфир вышел пятый выпуск национального телепроекта «Новые лидеры», где участники высказали свое мнение по спорным вопросам, которые разделяют украинское общество. Зрители сделали свой выбор, и по результатам голосования проект покинули Ирина Заславец и Анна Петрова.

Шестой выпуск национального телепроекта «Новые лидеры» смотрите уже в этот четверг, 8 ноября в 22.20 на телеканале ICTV.