Сергей Притула раскрыл секреты отбора десятки финалистов проекта Новые лидеры

Менее чем через месяц на ICTV стартует долгожданный телепроект, цель которого – привлечь креативных, амбициозных людей с чистой репутацией к решению проблем государственного уровня. 4 октября в эфире телеканала украинцы увидят первый выпуск «Новых лидеров».

Десять финалистов проекта уже отобраны. Они будут соревноваться не только за первенство, но и за значительный денежный приз. Эти средства победитель потратит на реализацию своей программы.

Отбор финалистов проходил с 17 по 19 августа. Тогда сто лучших участников представили свои программы и результаты их реализации перед отборочным комитетом. Ведущий проекта, Сергей Притула поделился впечатлениями после отбора десятку лидеров.

– Сергей, кто для вас лидер? Какими качествами он должен обладать?

Прежде всего лидер должен уметь объединять вокруг себя людей, четко осознавать, какие изменения нужны стране, понимать свое место в этом процессе и понимать пути достижения поставленной цели. Мне как раз и нравится, что люди, которые пришли на проект, имеют очень четкую стратегию, четкий план. Мне очень нравится наблюдать, как они защищают свои проекты, как делают презентации. Не буду скрывать, есть люди, которые делают очень популистские заявления и не совсем разбираются в той сфере, которую представляют. Поэтому, собственно, мы здесь – чтобы отобрать лучших, настоящих лидеров.

– Вы уже увидели реальных лидеров, людей, которые способны менять страну?

Да! Этот отбор дал мне возможность понять, что людей, которых хотелось бы видеть в финале, значительно больше, чем десять. Из той сотни участников вправе железно попасть в десятку как минимум двадцать. И выбор – кто из них более достоин других – был очень непростым.

– За какие категории проектов болеете лично Вы?

Я стараюсь не проявлять своей личной симпатии. Мне трудно это делать, потому что на проект «Новые лидеры» пришли фантастические люди, которые в общении очень сильно склоняют мое скромное мнение на свою сторону. Но я не хотел бы выражать своих предпочтений, потому что это определенным образом может повлиять на конечный результат.

– Но есть уже какой-то один проект или несколько, которые вам больше всего понравились?

Их не один и не два – я увидел огромное количество феерических идей и очень хотел бы, чтобы все они удались. Даже если те люди не попали в десятку финалистов, я уже рад, что этот проект существует, так как этим людям обязательно надо было быть услышанными.

– Сергей, все привыкли к вашему амплуа ведущего развлекательных передач. Как, по вашему мнению, украинцы воспримут вас в новой роли?

Я не могу отвечать за украинцев, это зрителей надо будет со временем спрашивать, когда программа выйдет в эфир. Но скажу, что чувство юмора в этом проекте тоже не лишнее, оно помогает участникам чувствовать себя более уверенно во время презентации своих проектов. И человек, пришедший на отбор финалистов, который зашел в студию и стоит перед ледяными лицами Отборочного Комитета – он ​​взволнован: куча камер, незнакомые люди и при этом надо попасть в десятку. Поэтому я пытался как-то в общении все-таки немножко развеселить, расслабить их и настроить на выступление.

А вообще я рад, что присоединился к этому проекту. Я увидел, что в нашей стране есть огромное количество достойных людей, которые делают действительно хорошее дело.

Напомним, телевизионный этап проекта «Новые лидеры», во время которого десять финалистов будут бороться за первое место, будет продолжаться с октября по ноябрь 2018 года.