Сегодня Факты ICTV переходят на собственный домен

С собственным адресом сайт Факты ICTV станет более доступным и удобным для украинцев

С 24 сентября сайт Факты ICTV переходит на собственный домен Fakty.com.ua. С собственным адресом сайт Факты ICTV станет более доступным и удобным для украинцев.

Сейчас сайт Факты ICTV с посещаемостью более 3,5 миллионов уникальных посетителей в месяц является поддоменом официального сайта телеканала ICTV. Переход на собственный домен Fakty.com.ua никак не повлияет на айдентику сайта и оперативное освещение событий.

Елена Фроляк, бессменная ведущая программы «Факты» на ICTV отмечает, что такие изменения особенно важны в контексте блокировки сайта крымскими провайдерами.

– Сегодня очень важно, чтобы читатель, зритель или слушатель не был ограничен в выборе источников информации, особенно на Востоке Украины и в Крыму. Я очень рада, что теперь наш сайт станет доступным, а Факты придут к тем, кому отрезали качественный контент, оперативные новости и легальное видео, – отметила телеведущая.

По словам Ольги Тищук, руководителя отдела интернет проектов ICTV, сайт Факты давно перестал быть просто промо-страницей эфирной программы и требовал самостоятельной идентификации в сети:

– Переход на отдельный домен – логичный шаг на пути к тому, чтобы в очередной раз показать свою самостоятельность и влияние среди новостных СМИ. Нам бы хотелось, чтобы сайт Факты перестали воспринимать приложением эфира, а обратили внимание, что это один из топовых ресурсов на рынке Интернет-СМИ.

Напомним, сайт Факты ICTV входит в ТОП-10 украинских Интернет-СМИ по итогам 2017-2018 годов. Так, в этом году ресурс запустил раздел Инфографика, где редакция добавляет авторские инфографические материалы. Кроме того, Факты запустили более двух десятков спецпроектов, а также авторские интервью с политиками и известными личностями. Только за последний год видео Фактов в интернете посмотрели более 50 миллионов раз.

Третьего сентября сайт Факты ICTV запустил традиционное голосование «ТОП-100 блогеров Украины». Украинцы будут выбирать лучших блогеров нашей страны уже в четвертый раз.