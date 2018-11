Первая в Украине бизнес-конференция по интерьерному дизайну: подготовка к выходу на международный рынок начата

В столице Украины прошла конференция интерьерного бизнеса и дизайна, организованная украинским представительством международной организации SBID, объединяющей 224 000 лучших представителей индустрии дизайна по всему миру. Она стала уникальной коммуникационной платформой для обмена опытом с западными коллегами и расширения портфеля знаний в смежных областях знаний. Превентивные меры для эффективной защиты прав интеллектуальной собственности на промышленный и интерьерный дизайн обсудили партнер патентно-юридического агентства «Синергия» Анна Кравчук и соучредитель бренда NOOM Екатерина Соколова. Отдельная панель конференции касалась вопросов страхования и финансовой поддержки в сфере дизайна интерьера и строительства, спикерами которой выступили директор представительства Oakeshott Insurance Consultants Ltd в Украине Татьяна Бабко, основатель «Интелсити» Леонид Николаев и соучредитель 7CI Group Ольга Гавура. Различным аспектам работы с девелоперами и презентации реализованных кейсов были посвящены выступления креативного директора студии коммерческого дизайна YOD Дмитрия Бонеско и основательницы SBID Ванессы Брейди.

Наталья Большакова



«За три года работы нашего представительства мы не только научились отслеживать актуальную проблематику интерьерного бизнеса в нашей стране, но ясно понимаем, что нужно делать, для того чтобы упрочить его конкурентоспособность на международной арене, – говорит Наталья Большакова, региональный директор SBID Ukraine. – Вот почему мы стали площадкой, которая объединяет профессионалов из разных секторов строительства, архитектуры и дизайна – проектировщиков, строителей, производителей, поставщиков, подрядчиков, инсталляторов и дизайнеров. Ведь все мы находимся в единой производственной цепочке, где от компетенций каждого звена зависит конечный результат. Мы создаем нечто большее, чем просто дизайн. Это новое качество жизни, ведь чем лучше будет работать наша индустрия, тем лучше будет жизнь всех украинцев».

Юлия Данилова

И SBID Ukraine прикладывает к этому огромные усилия, реализуя с помощью международных партнеров – Посольства Великобритании в Украине, British Council, Department for International Trade, UAL: University of the Arts London, DonStream educational group, UNDP Ukraine, National Assembly of People with Disabilities – множество социальных проектов и профессиональных программ. Прежде всего, это поддержка молодых профессионалов в рамках всеукраинского конкурса Get me 2 the Top, победитель которого получает стажировку в дизайн-студии Jestico + Whiles в Лондоне. Регулярно проводятся и образовательные мероприятия, где огромное внимание уделяется вопросам внедрения принципов Универсального дизайна, направленного на создание доступной среды для всех категорий населения. Запущена и специальная программа развития и аккредитации профильных высших учебных заведений Украины. «Это вдохновляющие примеры взаимодействия наших стран на уровне креативной индустрии, – заявила Ребекка Лофна, первый секретарь посольства Великобритании в Украине. – Благодаря усилиям SBID Ukraine происходит профессиональное становление индустрии интерьерного дизайна, что оказывает влияние на разные сферы экономики. Доказательством этого стала запущенная в этом году программа Continuing Professional Development, благодаря которой специалисты из сферы дизайна смогут начать коллаборацию с производителями и региональными представителями международных компаний. Все это не только создает возможности для поддержки молодых талантов, но формирует имидж Украины как современной европейской страны с конкурентными креативными индустриями. Не случайно в этом году 18 украинских дизайнеров вышли в финал престижного международного конкурса SBID Awards 2018, выдержав огромную конкуренцию с коллегами из 45 стран мира.

Ванесса Брейди

«Проблемы интерьерного бизнеса и дизайна во всем мире одинаковы, – замечает Ванесса Брейди. – Ведь это новая индустрия, где еще не сформированы четкие правила и алгоритмы. Но, благодаря деятельности нашего содружества профессионалов, Украина имеет уникальную возможность избежать ошибок, сделав верные шаги в направлении международного успеха и признания».

Наталья Кирьянова

