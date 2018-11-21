Простить и отпустить. Мелания и Дональд Трамп помиловали сразу двух индеек

Уже завтра, 22 ноября, в США будут отмечать День благодарения. Но Белый дом куда милосерднее большинства американцев. Здесь птиц не едят, а отпускают.
Это самый любимый и долгожданный праздник в Северной Америке. В этот день семьи собираются за праздничным ужином и весело проводят время в кругу родных и близких. Вчера же, следуя традиции, которая появилась в 1947 году благодаря президенту США Гарри Трумэну, Дональд Трамп помиловал двух индеек.
Фото: Getty Images
"Индейка по имени Горошина помилована", — сказал Дональд Трамп. А затем дал свободу и второй птице, которую звали Морковкой.
"Эти индейки были выбраны в ходе открытого голосования. Желаю всем американцам хорошего Дня благодарения", — сказал президент.
Фото: Getty Images
После этого помилованные птицы будут отправлены в Политехнический музей штата Вирджиния, где они проведут всю свою жизнь.
Торжественная церемония помилования птиц прошла в Розовом саду Белого дома. Вместе с Дональдом в этом мероприятии приняла участие и его супруга Мелания и дочь Иванка.
Фото: Getty Images
Мелания, как всегда, выглядела безупречно. Для своего наряда она выбрала пальто Dior и замшевые сапоги Christian Louboutin.
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