Обреченные на свободу. В Киеве открылась выставка, посвящена создателю единого украинского эпоса о гуцулах

В Киеве презентовали выставку «Диалог о судьбе и душе. Станислав Винценз (1888-1971)».

Выставка посвящена Станиславу Винцензу - выдающемуся писателю, философу польского происхождения, Праведнику мира, автору книги «На високій полонині» - единственного украинского эпоса о гуцулах. Экспозиция раскроет украинской аудитории личность выдающегося польского писателя и философа.



«В этом произведении впервые собраны все легенды, мифы и предания истории Гуцульщины. Никто так не описал Гуцульщину как Винценз. И когда он бежал в 1940 году через горы от советской оккупации - единственное, что он взял с собой - это рукопись о жизни гуцулов, который он продолжил писать уже в эмиграции. Нам очень приятно открывать эту выставку сегодня совместно с представителями польского Сейма, членами группы по межпарламентским связям с Республикой Польша», - сказал председатель Комитета по вопросам культуры и духовности, народный депутат Украины Николай Княжицкий.



Мероприятие посетили Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Ян Пекло, вице-маршал Сейма Республики Польша, Председатель польско-украинской группы Сената и Сейма Республики Польша Беата Мазурек и другие представители польско-украинской группы Сената и Сейма Республики Польша, а также литературовед, преподаватель Института польской филологии Вроцлавского университета, доктор наук Ян Анджей Хороший.



Ян Анджей Хороший рассказал, что в Польше выставка была представлена в 2014 году. Экспозиция представляет собой биографический рассказ о Станиславе Винцензе на фоне пейзажей Гуцульщины. Выставка «Диалог о судьбе и душе» создана на основе документов и фотографий из семейных архивов семей Винценза и итальянского фотографа Лидия Чиприани, фондов Национальной библиотеки имени Оссолинских, Этнографического музея в Кракове, Государственного этнографического музея в Варшаве, польского музея в Рапперсвиль (Швейцария), ассоциации «Литературный институт Культуры в ле-Мений-ле-Руа» (Франция) и Польской библиотеки в Лондоне.



«Винценз был влюблен в Гуцульщину и считал людей, проживающих здесь, людьми обреченными на свободу. В независимости от их национальности, он всех называл собратьями », - сказал г-н Ян.

После презентации в Верховной Раде, выставка будет путешествовать по Украине от Киева до села Криворивня Верховинского района Ивано-Франковской области, ведь именно Гуцульщине посвящено произведение «На високій полонині». В Криворивне она будет экспонироваться на постоянной основе.



Выставка о Станиславе Винцензе станет первым «кирпичиком» в создании Центра межкультурного диалога имени Станислава Винценза - культурной институции XXI века, которая откроет двери первым посетителям в Криворивне в 2020 году.

С украинской стороны мероприятие организовано ОО «Всеукраинский демократический форум» при содействии Комитета по вопросам культуры и духовности. С польской - Институтом польской филологии Вроцлавского университета.