Приедут ли московские фаны на киевский концерт Иглесиаса

Пользователи из Российской Федерации без ограничений приобретают билеты на НСК «Олимпийский» через Интернет

Поклонники творчества Энрике Иглесиаса имеют возможность приобрести билеты на его киевское шоу, которое пройдет в конце сентября текущего года, без ограничений по месту нахождения их в момент осуществления такой покупки. Пользователи сетей сразу в нескольких странах подтвердили это экспериментальным путем, заказывая электронные билеты на сайте concert.ua. Таким образом, они опровергли ходившие до недавнего времени слухи о якобы имеющихся препонах для покупки мест на НСК «Олимпийский» с иностранных IP-адресов.

Пользователи сетей заказывают электронные билеты на сайте concert.ua

В частности, через указанный сайт смогли приобрести билеты пользователи из Афин (Греция), Инсбрука (Австрия), Кракова (Польша), Москвы (Российская Федерация). Портал concert.ua после успешной – во всех четырех случаях – проверки браузера предоставил доступ на план стадиона со свободными местами, после чего предложил варианты доставки покупки: самостоятельно забрать в кассе concert.ua в течение 48-ми часов, получить курьером в Украине, выслать электронный билет. Выбрав третий, единственный доступный для иностранцев вариант, пользователям открывается возможность оплатить покупку картой любого банка мира, являющегося партнерами систем VISA / MasterCard. Все участники условного эксперимента стали счастливыми обладателями билетов на шоу Энрике.

Эксперты предполагают, что неправдивая информация об ограничениях в покупке билетов в большей мере была ориентирована на российских фанатов Иглесиаса. Последние между собой даже начали делиться советами относительно возможностей скрыть IP-адрес или воспользоваться помощью друзей в Украине. Последний вариант, стоит отметить, остается актуальным для тех иностранных поклонников творчества испанского певца, которые хотят сэкономить: билеты с 50-% скидкой можно приобрести исключительно в магазинах сети «АТБ» (что предполагает личное присутствие в момент покупки). Но поскольку билеты не именные, то некоторые соотечественники решились помочь своим «коллегам» по любви к творчеству Энрике Иглесиаса.

Стоит отметить, что такой вариант оказывается предпочтительным для тех иностранцев, которые хотят существенно сэкономить. Через кассы магазинов «АТБ» билеты реализуются по цене в 800 гривен, или 25 евро. И за эти деньги, благодаря уникальной системе реализации, можно выбрать место практически в любой части стадиона. А вот минимальная цена билета на шоу Энрике в Париже (пройдет 11 ноября) начинается с 49 евро. И это места, как говорят в народе, «на галёрке». На концерт в Амстердаме (пройдет 9 ноября) самый дешевый билет на максимально удаленные от сцены трибуны составляет уже 53 евро. Другие города мирового турне Иглесиаса предлагают билеты еще дороже.