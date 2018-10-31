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Праздник уже близко. Белый дом украсили к Хэллоуину

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В Белый дом за сладостями уже наведывались дети

В Белый дом за сладостями уже наведывались дети

Официальную резиденцию президента США - Белый дом - украсили к предстоящему празднику Хэллоуин.

Жилище Дональда и Мелании Трамп украсили декорациями осенних цветов, а также повсюду расставили множество тыкв, игрушечных пауков, снопов сена.

Накануне праздника президентская чета традиционно принимала в украшенном Белом доме детей, фотографировалась с ними и раздавала угощения.

Предлагаем взглянуть, как выглядит Белый дом перед праздником Всех святых, который отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября.

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