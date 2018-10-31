Праздник уже близко. Белый дом украсили к Хэллоуину

Официальную резиденцию президента США - Белый дом - украсили к предстоящему празднику Хэллоуин.
Жилище Дональда и Мелании Трамп украсили декорациями осенних цветов, а также повсюду расставили множество тыкв, игрушечных пауков, снопов сена.
Накануне праздника президентская чета традиционно принимала в украшенном Белом доме детей, фотографировалась с ними и раздавала угощения.
Предлагаем взглянуть, как выглядит Белый дом перед праздником Всех святых, который отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября.
Смотрите также
- Читайте также: Хэллоуин 2018: куда пойти в Киеве 31 октября
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook
Новое Время приглашает
1 ноября в 19:00 поговорим с известными предпринимателями и инвесторами о том, что ждет украинский бизнес в 2020 году. Конкуренция или монополии. Инновации или маски-шоу. Инвестиции или чемодан без ручки. Развивать или продавать?Прийти на лекцию
Комментарии
Правила комментирования