Праздник Ивана Купала 2018: история и традиции празднования

Ивана Купала – один их самых древних и мистических славянских праздников. Отмечают Ивана Купала в ночь с 6 на 7 июля.

Свои истоки праздник Ивана Купала, или Иванов день берет еще со времен язычества. Изначально этот день был посвящен языческому богу Купале. Но после христианизации Киевской Руси название этого дня дополнилось именем Иоанна Крестителя (Предтечи), день рождения которого совпадал с купальским праздником.

День Ивана Купала раньше приходился на день летнего солнцестояния и выпадал на 24 июня. После введения нового стиля летоисчисления дата передвинулась на 7 июля. Именно в этот день праздник отмечают и в наше время.

Праздник Ивана Купала отмечают не только в Украине. но также также в Польше, Белоруссии, России и странах Прибалтики. Ивана Купала считается днем молодежи и любви. Согласно легенде, в эту ночь играли свадьбу Купала и Марены, что символизировало соединение двух стихий – воды и огня, мужского и женского начал.

Издавна день Ивана Купала был связан с различными ритуалами, обрядами, традициями и поверьями.

Ивана Купала: традиции и обряды

В ночь на Ивана Купала молодежь прыгает через костер, девушки плетут венки и гадают на суженого, все веселятся и ищут загадочный цвет папоротника.

С утра в день Ивана Купала было принято купаться в реках и озерах, чтобы очистить и душу, и тело. Однако многие люди считали, что делать этого не стоит, поскольку в такой мистический день на дно может утащить водяной.

Одна из самых знаменитых и дошедших до наших дней традиций – прыгать через костер на Ивана Купала. Такие костры считались очищающими: люди водили хороводы вокруг огня и прыгали через него. Влюбленные пары старались перепрыгнуть костер вместе, взявшись за руки, считалось, что после этого жизнь станет счастливее, а любовь – крепче.

Иногда через купальские костры прогоняли домашний скот, чтобы уберечь животных от мора. Также люди верили, что если в ночь на Ивана Купала в костре сжечь сорочку больного ребенка, он выздоровеет как можно быстрее.

Молодые девушки, которые еще не встретили своего суженого, в праздник Ивана Купала гадали на любовь. Они плели венки из полевых цветов и трав, ставили на них зажженные свечи, и пускали такой венок в воду.

Считалось, что если венок сразу же шел ко дну, то, к сожалению, любимый разлюбил девушку. Если венок пристал к берегу и не двигается, в этом году на свадьбу рассчитывать не стоит. А если венок уплыл далеко, а свечка не гаснет, девушку ждет встреча с тем единственным и счастливая долгая жизнь.

Еще один обряд, привлекающий судьбу, выглядел так: девушки, которые мечтали поскорее выйти замуж, в ночь на Ивана Купала раздевались наголо и трижды оббегали ржаное поле. Люди верили, что такая красавица обязательно приснится своему будущему мужу, и скоро он ее найдет.

Обычаи Ивана Купала связаны не только с огнем и водой, но также и с травами. Цветы и травы, собранные в праздник Ивана Купала, сушили и берегли. Такие травы считались целебными, ими окуривали больных и несчастных, прогоняли всякую нечисть и использовали для других обрядов.

Главной купальской травой считался папоротник, таинственный цвет которого в ночь на Ивана Купала шли искать самые смелые юноши. Считалось, что в полночь цвет папоротника появляется только на несколько секунд и тут же исчезает. У того, кто найдет колдовское растение, сбудутся все желания, он будет счастливым, здоровым и богатым.

В течение праздника Ивана Купала все веселились, водили хороводы и пели, устраивали застолья. Молодежь могла без зазрений совести гулять ночь напролет и не стесняться укоров старшего поколения. Наши предки радовались этому дню и верили, что купальские ритуалы помогут им защитить свой дом и близких, укрепить здоровье и попросить у судьбы счастья.

Несмотря на то, что большинство современных людей воспринимают Ивана Купала как еще один повод выбраться на природу и отдохнуть, не стоит забывать об истинном смысле праздника и о глубокой связи наших предков с природой.

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook