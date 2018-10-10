После первой программы Новые лидеры стало понятно окончательно, что этот проект в интересах Страны

МЫ это сделали! Не знаю, что напишут социальные сети, и все те, кто захочет написать, но без сомнения уже ясно, что проект состоится. И состоится – как планировалось или мечталось – с независимым Отборочным комитетом, всех членов которого прекрасная возможность поблагодарить; Наблюдательным советом; всеми теми, чьи фамилии есть на сайте и всеми, с кем мы этот проект обсуждали, кто советовал или думал. И, конечно, тем, кто не только поддержал прекрасными словами, крепко пожав руку, но и деньгами.

Сейчас, когда впереди еще 7 программ, от всех вышеупомянутых и от группы Starlightmedia (а для нас это настоящий совместный проект) будет зависеть само будущее идеи Нового Лидерства, честных дел, неравнодушия, инициативности, открытости, желания изменить Украину и мир к лучшему. Конечно, отдельное спасибо каналу «Эспресо», который совместно с ICTV транслировал проект. Мы продолжаем призывать ответственных вещателей – телеканалы «Суспільне», «Громадське» – присоединиться к трансляции. Думаю, что после первой программы окончательно исчезли опасения, что этот проект в чьих-то интересах, и стало понятно – он в интересах Страны.

Новые лидеры, сама идея ответственного Лидерства – прекрасная тема для объединения

Первый четверг принес около двух миллионов телезрителей. Это без сомнения выдающийся результат, который так же ясно может быть еще более впечатляющим. И эти 7 недель, которые впереди – действительно время для вклада многих людей, которые верят в перемены. Сама наша инициатива – ответственная инициатива конкретных людей, но успех проекта в целом зависит от каждого, кто посмотрит передачу, расскажет о ней, поделится мыслями, как сделать ее более интересной или лучшей, поможет Новым лидерам в реализации их программ. В общем, работы больше, чем на всех и каждый день)

Итак, это пост благодарности и обращение к тем, кому не все равно. Новые лидеры, сама идея ответственного Лидерства – прекрасная тема для объединения, и точно тема для будущего, которое начинается сегодня.