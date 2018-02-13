Под прицелом Амура. История и традиции празднования Дня Святого Валентина

14 февраля мир отмечает День Святого Валентина, или День всех влюбленных. Но не всем известно, как появился этот праздник и как его проводят в разных странах мира.

День всех влюбленных – это праздник романтики, любви и нежности. В этот день принято дарить любимым и дорогим людям цветы, конфеты, воздушные шарики и другие приятные подарки.

Неотъемлемый атрибут праздника – «валентинка» – небольшая открытка с признанием в любви. Валентинки, как правило, делают в форме сердца и украшают розочками, целующимися ангелами, голубками или котятами.

В преддверии праздника НВ Style рассказывает об истории возникновения Дня Святого Валентина, а также о том, какими традициями окутан этот трогательный и прекрасный день.

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История происхождения Дня Святого Валентина связана с несколькими легендами.

Согласной одной из них, в 269 году римский император Клавдий II стремился завоевать мир, но для осуществления этого замысла армии не хватало воинов. Правитель был уверен в том, что всему виной семейная жизнь, на которую солдаты тратят много времени. Клавдий II издал указ о запрете женитьбы во время военной службы. Вопреки указу молодой священник Валентин якобы втайне венчал возлюбленных. Когда император узнал об этом, то приговорил Валентина к смертной казни.

Когда Валентин сидел в тюрьме и ожидал исполнения приговора, он якобы влюбился в слепую дочь тюремщика Юлию и исцелил ее. Перед казнью он оставил ей прощальное послание и подписался как «Твой Валентин». Именно с этим моментом связывают и появление Дня всех влюбленных, и обычай дарить валентинки.

За неповиновение правителю священнику отрубили голову, а позже Валентин был канонизирован католической церковью. Через две сотни лет, в 496 году папа римский Геласий I объявил 14 февраля Днем святого Валентина.

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Если верить другой легенде, то День Святого Валентина возник как память о римском патрицие Валентине, который был тайным христианином и обращал в новую веру своих слуг. После того, как он провел обряд венчания для двоих из них, все трое были задержаны стражей. Как представитель высшего класса, Валентин мог избежать казни, но его слуги такой привилегии не имели.

Желая хоть как-то подбодрить обреченных новобрачных, Валентин пишет для них послания в виде красных сердец, символизирующих христианскую любовь. Эти письма заключенным должна была передать слепая девочка, но неожиданно для всех Валентин убедил стражу отпустить слуг взамен на собственную жизнь. За считанные минуты до смерти Валентин передал незрячей девушке свое последнее письмо, освященное добротой и верой. После этого девушка прозрела и стала очень красивой.

Достоверно ни о первом, ни о втором Валентине ничего не известно. Кого именно из мучеников по имени Валентин было причислено к лику святых, сказать точно уже невозможно. Однако легенды о Святом Валентине живут в умах и сердцах людей уже несколько веков, а праздник всех влюбленных дарит моменты счастья и помогает открывать настоящие чувства.

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Считается, что в Западной Европе День Святого Валентина стал широко отмечаться с XIII столетия, в США – с 1777 года. В Украине 14 февраля как день всех влюбленных – праздник относительно новый, но достаточно популярный и массовый.

Как и на любой другой праздник, на День Святого Валентина принято дарить подарки, сувениры и валентинки. Валентинки могут быть как подписанными, так и анонимными.

Что касается традиций празднования Дня Святого Валентина в разных странах, то в США на день влюбленных объекту симпатии обязательно нужно преподнести коробочку в форме сердца, наполненную сладостями. Важно, чтобы в коробке были красно-белые карамельные конфеты: красный цвет означает страсть, а белый символизирует чистоту любви.

В Италии на 14 февраля также в основном дарят сладости. Во Франции принято дарить драгоценные украшения и писать любовные стихи. Британцы могут посылать чувственные признания не только любимым и близким людям, но и домашним животным. Чувственные испанцы нередко отправляют нежные послание посредством почтовых голубей.

В Финляндии на День всех влюбленных подарки получают по большей мере женщины. В Японии – наоборот, здесь День Святого Валентина похож на своеобразный День мужчин. 14 февраля в Японии одаривают исключительно представителей сильного пола, как правило, в подарок они получают различные аксессуары и шоколад.

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