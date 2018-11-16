Победитель проекта «Новые лидеры»

15 ноября на ICTV прошел Большой Финал национального телепроекта «Новые лидеры». По результатам зрительского голосования победил Максим Бородин – депутат Мариупольского горсовета, который борется за право людей дышать чистым воздухом в промышленных городах.

Тройка финалистов защищала свои программы и рассказывала, что уже сделано для реализации их проектов. Максим Бородин получил наибольшую поддержку аудитории. В течение прямых эфиров мариуполец доказывал, что достоин стать победителем и получить миллион гривен на реализацию своего проекта.

Телезрители отдали Максиму наибольшее количество голосов – он набрал 45.68%. На втором месте оказался немишаевский инноватор Сергей Замидра – 27.15%. Ольга Матюшина, которая защищает Беличанский лес от уничтожения, получила 27.17%, оказавшись на третьем месте.

На Новых лидерах Бородин представлял проект по борьбе с экологическим загрязнением промышленных городов Украины. Он является председателем фракции «Сила людей» в Мариупольском городском совете. Шесть лет назад Максим начал протесты против загрязнения Мариуполя.

Сейчас Бородин с командой собрали 80 тысяч грн., чтобы купить собственную независимую мобильную лабораторию, которая будет круглосуточно работать в городе. Теперь активисты планируют установить газоанализаторы на каждом крупном источнике выбросов.

Максим считает, что с решением проблем экологии на государственном уровне и при активной поддержке общественности – у нас есть шанс жить в чистой стране.