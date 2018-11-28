«Обмани себя» – премьера криминальной комедии – 17 декабря на ICTV

Новый 4-серийный фильм расскажет историю любви и авантюрных приключений талантливого вора.

Главный герой «Обмани себя» – гениальный художник и такой же аферист. Его картины-копии не всякий эксперт отличит от оригинала. Пока они висят во многих галереях страны, истинные произведения искусства находятся в частных коллекциях подпольных любителей живописи. Все это – и виртуозные кражи, и тщательные подделки – дело рук одного человека – Андрея Бойко.

«Мы все любим следить за лёгкостью и виртуальностью жизни аферистов. А в данной истории это особенно красиво. Робин Гуд и Остап Бендер в одном флаконе – что может быть лучше для веселых и уютных вечеров!» – поделилась руководитель отдела развития контента ICTV Анастасия Штейнгауз.





По сюжету Андрей Бойко «уводит» с выставки ценную картину Марка Шагала и продает ее подпольному коллекционеру за миллион долларов. Бандиты в шоке – это был их заказ. За это они приговаривают к смерти художника, чьего имени даже не знают. Параллельно загадочной подменой картин заинтересовалось следствие. Андрей решается на очередную авантюру – перевоплощается в женщину и устраивается в полицию в образе следователя-легенды Веры Левандовской. На работе он встречает девушку своей мечты Катю. Отныне он пытается соединить невозможное: днем дружит с коллегой как Левандовская, помогая в поисках самого себя, а вечерами в мужском облике водит Катю в театры и рестораны. Но стройная схема афериста с переодеваниями ломается в одну секунду, когда он видит, как настоящая следователь-легенда идет по улице в управление полиции.





Новая криминальная комедия – совместное производство телеканала ICTV и Mamas Production. Продюсеры сериала: Алла Липовецкая и Марина Квасова, режиссер сериала Тарас Дударь. В главных ролях снялись актеры: Роза Хайруллина, Павел Баршак, Катя Тышкевич, Валентин Томусяк, Михаил Кукуюк и другие.





«Комедия – один из моих любимых жанров, поэтому мы старались сделать все, чтобы зритель не был разочарован. Надеюсь, нам удалось рассказать историю талантливого вора, перевоплощения, погони, преступления и, конечно же, любовь так, чтобы каждый вечер все спешили включить ICTV и получить массу положительных эмоций», – сказал режиссер Тарас Дударь.

Не пропустите премьеру авантюрно-криминальной комедии «Обмани себя» 17 декабря в 21:30 на ICTV.