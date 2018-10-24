Новых лидеров проверят на детекторе лжи

Борьба за победу и главный приз проекта – миллион гривен – продолжается. Впервые в истории телевидения будущие лидеры Украины пройдут проверку на детекторе лжи. 25 октября, в новом выпуске национального телепроекта «Новые лидеры» зрители узнают, есть ли скелеты в шкафах у девятки финалистов.
Лидеры, которых мы выбираем, должны быть добропорядочными и иметь незапятнанную репутацию. Именно такую проверку Новые Лидеры пройдут уже в этот четверг.
Достигли ли они успеха честным путем? Принимали ли взятки? У кого нелегальный бизнес, а кто скрывает доходы? Ответы на эти и другие вопросы зрители получат в прямом эфире телеканала ICTV.
Судьбу участников будут решать телезрители во время эфира. СМС-голосования определит, кто достоин продолжить борьбу, а кто должен покинуть проект.
В предыдущей программе десятка лидеров решала проблемы села Иванковцы Житомирской области и прошла испытания на способность работать в команде.
По результатам голосования зрителей в прямом эфире проект покинул врач-трансфузиолог из Кременчуга Ростислав Зауральский.
Среди тех, кто остался – одесский бизнесмен, который воплощает идею социального предпринимательства в стране – Александр Славский; поселковый голова Немешаево, инноватор Сергей Замидра; киевская бизнес-леди, которая в 28 лет попала на обложку журнала Форбс – Анна Петрова; общественный активист из Днепра, который построил тысячи спортивных площадок по всей стране – Денис Минин; юрист и основатель первого добровольческого медицинского госпиталя Геннадий Друзенко из Киева; поселковый голова Коцюбинского, которая противодействует незаконному уничтожению леса в пригороде столицы – Ольга Матюшина; правозащитник, который отстаивает права людей почтенного возраста – Сергей Бреус, город Бровары; общественный активист из Мариуполя, который борется за чистый воздух индустриальных городов – Максим Бородин и киевская журналистка, которая способствует внедрению действенной системы трансплантации органов – Ирина Заславец.
Смотрите четвертый выпуск национального телепроекта «Новые лидеры» уже в этот четверг, 25 октября в 22.20 на телеканале ICTV.
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