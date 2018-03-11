На суде против поп-звезды Кэти Перри умерла монахиня

Прямо во время судебного заседания о продаже католического монастыря в Лос-Анджелесе певице Кэти Перри скончалась монахиня, передает BBC.

89-летняя сестра Кэтрин Роуз Хольцман - одна из двух пожилых монахинь, которые пытались опротестовать продажу территории бывшего монастыря певице.

В 2015 году Перри решила купить участок за 14,5 млн долларов и превратить его в жилую резиденцию, однако против выступили бывшие обитатели монастыря.

Сестра Кэтрин Роуз и сестра Рита Кэлланан заявили, что им неприятно передавать монастырь и три гектара прилегающей территории певице, исполнявшей такие песни как I Kissed A Girl (Я поцеловала девушку) и Ur So Gay (Ты такой гей).

Перри посещала монахинь, чтобы уговорить их не выступать против сделки, и даже показывала им свою татуировку с Иисусом и пела религиозные гимны. Однако монахинь это не убедило.

"Я нашла ее видео, - рассказывала сестра Рита Кэлланан. - Мне ни одно из них не понравилось".

В итоге монахини попытались продать участок хозяйке местного ресторана без одобрения архиепархии и Ватикана. Суд присудил Перри и Католической церкви компенсацию в почти 10 миллионов долларов, так как их адвокатам удалось доказать, что монахини не имели права продавать объект.

За несколько часов до смерти сестра Кэтрин Роуз говорила с журналистами и обратилась к звезде: "Кэти Перри, пожалуйста, остановитесь. Это не ведет ни к чему хорошему, а только причиняет боль многим людям".

Напомним, на концерте в 2017 году Кэти Перри пнула надувной шар и попала в голову фанатке.